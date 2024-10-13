سلطة الأراضي تبدأ تطبيق منظومة التخمين العقاري

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN – خطت سلطة الأراضي أولى خطواتها العملية تجاه تطبيق منظومة التخمين العقاري، بعد الانتهاء من الإطار النظري ووضع الاستراتيجيات والدراسات ومنهجيات ومعايير التخمين العقاري خلال الفترة السابقة.
وكانت سلطة الأراضي قد أنشأت المنظومة العقارية بمكوناتها الرئيسية، من معايير ومنهجيات للتخمين العقاري ومسودة التشريعات للتخمين العقاري وترخيص المخمنين العقاريين الجاري العمل على اعتمادها في الفترة المقبلة، كما طورت الأنظمة المحوسبة لاستخدام المخمنين في القطاعين العام والخاص.
وأكد رئيس سلطة الأراضي علاء التميمي، وفق بيان صادر عن سلطة الأراضي، أن إنشاء منظومة التخمين العقاري أتى في إطار تنفيذ استراتيجية قطاع الأراضي للأعوام 2021-2023، التي ركزت على أهم قيم المؤسسة بتعزيز الشفافية في السوق العقاري، وتحقيق العدالة للمواطن وللدولة في استيفاء الرسوم على معاملات تسجيل الأراضي، وتحقيق أعلى درجات المهنية في تقييمات المخمنين العقاريين في السوق الفلسطيني.
كما أكد التميمي أن هذه المنظومة هي أساس لخطوات عملية أخرى مقبلة في سبيل خلق سوق عقاري منظم وشفاف يعتمد عليه كرافعة كبيرة للاقتصاد الفلسطيني، لتثبيت رأس المال الفلسطيني في فلسطين، وخلق البيئة الحاضنة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي والهام.
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