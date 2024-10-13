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سلطة الأراضي تبدأ تطبيق منظومة التخمين العقاري

10/13/2024 8:13:52 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN – خطت سلطة الأراضي أولى خطواتها العملية تجاه تطبيق منظومة التخمين العقاري، بعد الانتهاء من الإطار النظري ووضع الاستراتيجيات والدراسات ومنهجيات ومعايير التخمين العقاري خلال الفترة السابقة.

وكانت سلطة الأراضي قد أنشأت المنظومة العقارية بمكوناتها الرئيسية، من معايير ومنهجيات للتخمين العقاري ومسودة التشريعات للتخمين العقاري وترخيص المخمنين العقاريين الجاري العمل على اعتمادها في الفترة المقبلة، كما طورت الأنظمة المحوسبة لاستخدام المخمنين في القطاعين العام والخاص.

وأكد رئيس سلطة الأراضي علاء التميمي، وفق بيان صادر عن سلطة الأراضي، أن إنشاء منظومة التخمين العقاري أتى في إطار تنفيذ استراتيجية قطاع الأراضي للأعوام 2021-2023، التي ركزت على أهم قيم المؤسسة بتعزيز الشفافية في السوق العقاري، وتحقيق العدالة للمواطن وللدولة في استيفاء الرسوم على معاملات تسجيل الأراضي، وتحقيق أعلى درجات المهنية في تقييمات المخمنين العقاريين في السوق الفلسطيني.

كما أكد التميمي أن هذه المنظومة هي أساس لخطوات عملية أخرى مقبلة في سبيل خلق سوق عقاري منظم وشفاف يعتمد عليه كرافعة كبيرة للاقتصاد الفلسطيني، لتثبيت رأس المال الفلسطيني في فلسطين، وخلق البيئة الحاضنة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي والهام.

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