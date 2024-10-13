المجلس الوطني يدين استمرار ارتكاب الاحتلال المجازر في شمال قطاع غزة

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - أدان المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الأحد، استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب المجازر وجرائم الحرب في شمال قطاع غزة، بما يشمل الحصار والتجويع والقتل والترحيل القسري.

وأكد المجلس في بيان له، أن هذه الجرائم وما يحدث في مخيم وبلدة جباليا، من عمليات قتل وإبادة، ومشاهد جثامين الأطفال والنساء الملقاة في الشوارع تنهشها الكلاب، تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تحظر استهداف المدنيين والتنكيل بهم وحرمانهم من أبسط حقوق الحياة، إضافة للرعب والتنكيل.

وطالب المجلس بتحرك دولي عاجل إلى التحرك الفوري لوقف هذه المجازر وعمليات التطهير العرقي، وإنقاذ 250 ألف مواطن يرفضون الخروج، وإرسال لجان تفتيش وتحقيق إلى قطاع غزة وخاصة إلى شماله للتأكد من هول ووحشية الجرائم، ومحاسبة قادة الاحتلال المسؤولين عن هذه المخططات في المحاكم الدولية باعتبارهم مجرمي حرب.

كما طالب برفع الحصار فورا، خاصة في قطاع غزة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري، وتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني.

وأكد أن استمرار هذه الجرائم يعكس عقلية استعمارية إجرامية تهدف إلى ترسيخ الاحتلال وترحيل الفلسطينيين من أرضهم، داعيا إلى وحدة الصف الفلسطيني لمواجهة هذه التحديات.

كما دعا الولايات المتحدة إلى مراجعة موقفها المنحاز واتباع سياسة تلتزم بالشرعية الدولية، والكف عن تبرير العدوان وانتهاكات حقوق الإنسان، ووقف تزويد إسرائيل بالسلاح الذي يُستخدم في استهداف المدنيين وتدمير البنية التحتية.