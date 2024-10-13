نتنياهو: وجود قوات اليونيفيل يجعلهم رهائن لـحزب الله

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل / PNN- أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي
طلب من الأمم المتحدة إجلاء قواتها المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" مرارًا، مدعيا أن وجودها في المنطقة يجعل أفرادها رهائن لدى "حزب الله".
من جهته، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم، أن إسرائيل تعد الأمين العام للأمم المتحدة،
أنطونيو غوتيريش، شخصا غير مرغوب فيه لديها؛ بسبب ما وصفه بعدم تنديده بالهجوم الصاروخي الإيراني، والسلوك المعادي للسامية وإسرائيل، بحسب وكالة "رويترز".
تعهدات إسرائيلية
وقالت وزارة جيش الاحتلال إن الوزير يوآف غالانت أبلغ نظيره الأمريكي لويد أوستن بأن إسرائيل "ستواصل" اتخاذ تدابير لتجنب تعريض قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) للخطر.
وجاء في بيان للوزارة عقب المحادثة التي جرت ليلاً، وفقًا لـ"فرانس برس"، أن غالانت "أكد أن الجيش الإسرائيلي سيواصل اتخاذ إجراءات لتجنب إلحاق الضرر بقوات اليونيفيل ومواقع حفظ السلام" جنوب لبنان.
وجُرح 5 على الأقل من عناصر "اليونيفيل" في الأيام الأخيرة خلال معارك تدور بين القوات الإسرائيلية و "حزب الله" جنوب لبنان.
وكانت قوات "اليونيفيل" قد أعلنت، أمس السبت، إصابة أحد جنودها بإطلاق نار خلال الاشتباكات المستمرة قرب مقرها الرئيس في الناقورة جنوبي لبنان بين الجيش الإسرائيلي و "حزب الله".
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