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نتنياهو: وجود قوات اليونيفيل يجعلهم رهائن لـحزب الله

10/13/2024 8:13:52 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل / PNN- أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي
طلب من الأمم المتحدة إجلاء قواتها المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" مرارًا، مدعيا أن وجودها في المنطقة يجعل أفرادها رهائن لدى "حزب الله".

من جهته، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم، أن إسرائيل تعد الأمين العام للأمم المتحدة،
أنطونيو غوتيريش، شخصا غير مرغوب فيه لديها؛ بسبب ما وصفه بعدم تنديده بالهجوم الصاروخي الإيراني، والسلوك المعادي للسامية وإسرائيل، بحسب وكالة "رويترز".

تعهدات إسرائيلية

وقالت وزارة جيش الاحتلال إن الوزير يوآف غالانت أبلغ نظيره الأمريكي لويد أوستن بأن إسرائيل "ستواصل" اتخاذ تدابير لتجنب تعريض قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) للخطر.

وجاء في بيان للوزارة عقب المحادثة التي جرت ليلاً، وفقًا لـ"فرانس برس"، أن غالانت "أكد أن الجيش الإسرائيلي سيواصل اتخاذ إجراءات لتجنب إلحاق الضرر بقوات اليونيفيل ومواقع حفظ السلام" جنوب لبنان.

وجُرح 5 على الأقل من عناصر "اليونيفيل" في الأيام الأخيرة خلال معارك تدور بين القوات الإسرائيلية و "حزب الله" جنوب لبنان.

وكانت قوات "اليونيفيل" قد أعلنت، أمس السبت، إصابة أحد جنودها بإطلاق نار خلال الاشتباكات المستمرة قرب مقرها الرئيس في الناقورة جنوبي لبنان بين الجيش الإسرائيلي و "حزب الله".


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