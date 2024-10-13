قوات الاحتلال تطارد طلبة مدارس كيسان شرق بيت لحم

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم / PNN- طاردت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الأحد، طلبة كيسان شرق بيت لحم.

وقال أمين سر حركة فتح في كيسان أحمد غزال لـلوكالة الرسمية، إن قوات الاحتلال طاردت طلبة كيسان على الشارع الرئيسي بعد انتهاء دوامهم المدرسي وتوجههم لمنازلهم.

وأضاف غزال أن جنود الاحتلال اقتحموا القرية، وداهموا عددا من المنازل وأخضعوا المواطنين لتحقيق قاس.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت صباحا، القرية واعتقلت خالد عبد الله غزال (48 عاما) بعد دهم منزل، كما سلمت المواطن عبد السلام عبد الله غزال بلاغا لمراجعة مخابرات الاحتلال.