قوات الاحتلال تطارد طلبة مدارس كيسان شرق بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network
)
بيت لحم / PNN- طاردت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الأحد، طلبة مدارس
كيسان شرق بيت لحم.
وقال أمين سر حركة فتح في كيسان أحمد غزال لـلوكالة الرسمية، إن قوات الاحتلال طاردت طلبة كيسان على الشارع الرئيسي بعد انتهاء دوامهم المدرسي وتوجههم لمنازلهم.
وأضاف غزال أن جنود الاحتلال اقتحموا القرية، وداهموا عددا من المنازل وأخضعوا المواطنين لتحقيق قاس.
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت صباحا، القرية واعتقلت خالد عبد الله غزال (48 عاما) بعد دهم منزل، كما سلمت المواطن عبد السلام عبد الله غزال بلاغا لمراجعة مخابرات الاحتلال.
MENAFN13102024000205011050ID1108773996
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.