الزعبية يطالبون بإعدام قاتل الدكتور أحمد الزعبي

(MENAFN
- Khaberni) خبرني
- بحضور عدد كبير جدا من أبناء قبيلة الزعبية من كافة أنحاء المملكة، جرى مساء أمس في ديوان آل الزعبي في عمان، اجتماع حاشد للتباحث والتشاور في جريمة قتل
الأستاذ الدكتور أحمد صالح العيسى الزعبي.
وحضر الاجتماع أعيان ووجهاء قبيلة الزعبية وممثلين عن أبناء القبيلة من خرجا والرمثا وإربد وعمّان وحريما وجفين وجرش "نحلة" والشجرة والذنيبّة والسلط "علّان" ومادبا "أم قصير" أكّد بالإجماع على أن لا تنازل عن القصاص الشرعي العادل بحق مرتكب الجريمة.
وطالب المجتمعون بتنفيذ حكم الإعدام بالجاني بأسرع وقت ممكن، مؤكدين انتماءهم لتراب الوطن، وولاءهم لقائد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وولي عهده الأمين، وثقتهم بالقضاء الأردني النزيه العادل.
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