الزعبية يطالبون بإعدام قاتل الدكتور أحمد الزعبي

MENAFN - Khaberni) خبرني- بحضور عدد كبير جدا من أبناء قبيلة الزعبية من كافة أنحاء المملكة، جرى مساء أمس في ديوان آل الزعبي في عمان، اجتماع حاشد للتباحث والتشاور في جريمة قتلالأستاذ الدكتور أحمد صالح العيسى الزعبي.

وحضر الاجتماع أعيان ووجهاء قبيلة الزعبية وممثلين عن أبناء القبيلة من خرجا والرمثا وإربد وعمّان وحريما وجفين وجرش "نحلة" والشجرة والذنيبّة والسلط "علّان" ومادبا "أم قصير" أكّد بالإجماع على أن لا تنازل عن القصاص الشرعي العادل بحق مرتكب الجريمة.

وطالب المجتمعون بتنفيذ حكم الإعدام بالجاني بأسرع وقت ممكن، مؤكدين انتماءهم لتراب الوطن، وولاءهم لقائد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وولي عهده الأمين، وثقتهم بالقضاء الأردني النزيه العادل.