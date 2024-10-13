هكذا يؤثر استخدام الوالدين المفرط للهاتف على أطفالهما

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم / PNN - لا يختلف اثنان حول الدور الذي تلعبهفي تسهيل حياتنا والتواصل مع الآخرين، ولكن الإفراط في استخدامها قد يعيق التفاعل بين الوالدين والطفل، ما قد يؤخر تطوير مهارات التواصل عند الأطفال.

وتشير الأبحاث إلى أن 80% من نمو دماغ الطفل يحدث بحلول سن الثالثة، و يحدث هذا النمو عندما يتحدث الآباء والأطفال بانتظام ويتواصلون بالكلمات ودون كلمات وهو ما يعرف بالتفاعلات اللفظية وغير اللفظية.

ويرتبط هذا النمو لاحقًا بمهارات الكلام واللغة وبالقدرة على التفكير وبتكوين العلاقات الاجتماعية والقراءة والكتابة والنجاح في المدرسة.

ويقول الأطباء النفسيين إنه لا شيء يمكن أن يحل محل هذه التفاعلات عندما يتعلق الأمر بتعلم الأطفال. لهذا السبب من المهم التركيز على وقت حقيقي عالي الجودة.

تأثر الذكاء العاطفي

ويمكن أن يتأثر الذكاء العاطفي للأطفال سلبًا باستخدام والديهم للهواتف الذكية. والذكاء العاطفي هو مجموعة من القدرات العقلية التي تسمح للشخص بالتعرف على حالاته العاطفية وفهمها وإدارتها.

ويولد الناس بمستوى معين من القدرة على الذكاء العاطفي، ومع التعلم والمهارات، يمكن تطوير الذكاء العاطفي.

وهذه المهارات مفيدة لأن الأشخاص الذين يتمتعون بذكاء عاطفي أكثر تطورًا يميلون إلى إقامة علاقات شخصية أكثر إرضاءً ونجاحًا، ويختبرون عمومًا شعورًا أعلى بالرفاهية. ويحدّ انغماس الآباء في هواتفهم الخاصة من التفاعل والملاحظات التي يقدمونها لأطفالهم.

وأشارت الكثير من الدراسات إلى أن استخدام الوالدين للهاتف يرتبط بما يعرف بمفهوم "الوجه الثابت"، وهو مظهر بلا تعبير يؤثر بشكل أكبر على تطور المهارات العاطفية لدى الطفل.

لذلك من المهم معرفة الدور السلبي الذي قد يلعبه وقت الشاشة واستخدام الوالدين للهاتف في تطور الذكاء العاطفي لأطفالهم.

التوازن هو المفتاح

يمكن للهواتف أن تفعل أشياء رائعة، مثل مساعدتنا على الاسترخاء، والتواصل مع الأسرة، والتعلم ورؤية أشياء مثيرة للاهتمام حول العالم.

لكن في المقابل، يمكنها أن تكون أيضًا مشكلة اعتمادًا على كيفية استخدامنا لها، لذلك يجب أن يكون الآباء أكثر وعياً بالطريقة التي يستخدمون فيها هواتفهم حول أطفالهم.

وتنصح جميع الدراسات بضرورة بقاء التواصل بين الوالدين والأطفال وممارسة النشاطات معهم مثل القراءة والاستماع إلى الموسيقى واللعب في الهواء الطلق أو في الأماكن المغلقة.

وفي النهاية فإن الوالدين أهم شيء لنمو الطفل ومهارات التواصل لديه،

ومع ذلك قد يكون من الصعب أحيانًا الانفصال عن الأجهزة المحمولة والتركيز باهتمام على الطفل، فعلى الرغم من أن هاتفك الذكي يلعب دورًا مهمًا في حياتك، يجب الحرص على إيجاد الوقت للتفاعل مع طفلك دون استخدامه، وتذكر أن إيجاد التوازن بين العائلة واستخدام الهاتف هو المفتاح.

المصدر / ارم نيوز