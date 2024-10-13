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مظاهرات في روما ولشبونة للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة ولبنان

10/13/2024 7:08:08 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) روما / PNN - تظاهر آلاف الأشخاص في العاصمة الإيطالية روما، والبرتغالية لشبونة، اليوم الأحد، وذلك للمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة ولبنان.

ونظم مئات المتظاهرين مسيرة في وسط روما، للمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ورددوا هتافات "فلسطين حرة"، داعين كذلك إلى إنهاء القتال في لبنان.

ونظمت مظاهرة مماثلة بالعاصمة لشبونة، حيث احتشد آلاف الأشخاص للمطالبة بوقف العدوان على غزة.

يشار إلى أنه خلال اجتماع قمة "ميد 9" لدول جنوب الاتحاد الأوروبي التي عقدت في مدينة بافوس بقبرص يوم الجمعة الماضية، انضمت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، ونظيرها الإسباني بيدرو سانشيز إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في إدانة ما وصفه الأخير بـ"الاستهداف المتعمد من قبل إسرائيل لجنود ينتمون إلى قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان (اليونيفيل)".

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