مظاهرات في روما ولشبونة للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة ولبنان

(MENAFN
- Palestine News Network
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روما / PNN - تظاهر آلاف الأشخاص في العاصمة الإيطالية روما، والبرتغالية لشبونة، اليوم الأحد، وذلك للمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة ولبنان.
ونظم مئات المتظاهرين مسيرة في وسط روما، للمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ورددوا هتافات "فلسطين حرة"، داعين كذلك إلى إنهاء القتال في لبنان.
ونظمت مظاهرة مماثلة بالعاصمة لشبونة، حيث احتشد آلاف الأشخاص للمطالبة بوقف العدوان على غزة.
يشار إلى أنه خلال اجتماع قمة "ميد 9" لدول جنوب الاتحاد الأوروبي التي عقدت في مدينة بافوس بقبرص يوم الجمعة الماضية، انضمت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، ونظيرها الإسباني بيدرو سانشيز إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في إدانة ما وصفه الأخير بـ"الاستهداف المتعمد من قبل إسرائيل لجنود ينتمون إلى قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان (اليونيفيل)".
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