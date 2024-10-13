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فلسطين تشارك في اجتماع الدورة 21 للجنة العربية للإعلام الإلكتروني

10/13/2024 7:08:08 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القاهرة / PNN- شاركت دولة فلسطين اليوم الأحد، في اجتماع الدورة 21 للجنة العربية للإعلام الإلكتروني.

ويأتي الاجتماع الذي يستمر لمدة يومين، ويعقد في مقر الجامعة العربية بالعاصمة المصرية، القاهرة، تنفيذاً للقرارات الصادرة عن الدورة العادية (54) لمجلس وزراء الإعلام العرب، والتي عقدت بتاريخ 29 أيار/مايو بمملكة البحرين، والذي دعا دولة الإمارات، إلى تصميم وإطلاق موقع للجنة العربية للإعلام الالكتروني نهاية 2024 مع تنظيم دورات تدريبية لمرشحي الدول الاعضاء بشأن تدبير هذا الموقع.

ويناقش الاجتماع جهود تصميم وإطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للجنة العربية للإعلام الإلكتروني.

وقال رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية أحمد خطابي إن هذا الموقع الإلكتروني يخضع للمبادئ والضوابط المحددة في مدونة السلوك التي اعتمدت من مجلس وزراء الإعلام العرب، والتي تهدف إلى تعزيز الحضور الإعلامي العربي في الفضاء الرقمي في التزام بالقيم الروحية والاخلاقية والثقافية لمجتمعاتنا العربية والتأكيد على ضمان عدم المساس بالسيادة الوطنية للدول الاعضاء.

وأضاف خطابي أن مدونة السلوك تقوم على مبدأين أساسين، وهما المسؤولية المجتمعية للإعلام الإلكتروني وتحقيق المصلحة العامة للدول الأعضاء، فضلا عن معايير واضحة تتمثل في الدقة والمصداقية والحيادية والنزاهة في نطاق محتوى يعكس قيم التسامح والتعدد العرقي والديني والثقافي بعيدا عن أي شكل من أشكال التمييز والكراهية، فضلا عن الأخذ بالاعتبار المضمون الإعلامي الخاص بالفئات الهشة.

وحضر الاجتماع مدير الإدارة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب فالح المطيري، بينما ترأس وفد دولة فلسطين، جمانة الغول من مندوبية فلسطين.

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