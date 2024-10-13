إعلام إسرائيلي: إذا استمرت العملية بلبنان لأسابيع فسيدخل الجيش في معضلة

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل/PNN- تناولت وسائل إعلام إسرائيلية التطورات الميدانية للحرب على لبنان، إذ ذهب بعضها إلى أنه في حال استمرت العملية العسكرية لأسابيع عدة فسيواجه الجيش الإسرائيلي معضلة في البقاء طويلا دون تسوية سياسية.

وأشارت تقارير إلى أن القوات الإسرائيلية قد تنهي عملية تفكيك البنية التحتية لحزب الله في قرى الاحتكاك، لكن استمرار العملية دون توافق قد يؤدي إلى تعقيدات جديدة.

وتساءلت مراسلة القناة الـ13 الإسرائيلية عن المدى الذي ستصل إليه العملية البرية فرد عليها مراسل الشؤون العسكرية أور هيلر بالقول إن الجيش الإسرائيلي يتوقع أن تستمر العملية لأسابيع إضافية عدة، مشيرا إلى أنه بعد هذه الفترة قد يعلن الجيش تفكيك كافة منشآت حزب الله التي أقامها منذ حرب لبنان الثانية.

وأضاف هيلر أن الجيش قد يدعو السكان للعودة إلى منازلهم بعد انتهاء العملية، لكن استمرار غياب الحل السياسي قد يؤدي إلى استمرار حزب الله في مراقبة التطورات وإطلاق الصواريخ.

بدوره، أشار الباحث عوفر شيلح من معهد الأمن القومي في جامعة تل أبيب إلى أن هزيمة حزب الله عسكريا لم تكن هدفا رئيسيا للعملية.

وأضاف أن أي محاولة لتوسيع العملية لتشمل مناطق أعمق في لبنان -مثل الوصول إلى خط الليطاني- ستتطلب مشاركة فرق إضافية من الجيش، مما يجعلها عرضة لهجمات حرب العصابات التي يجيدها حزب الله.

وشدد شيلح على ضرورة تجنب إنشاء حزام أمني طويل الأمد في جنوب لبنان، مؤكدا أن التركيز يجب أن يكون على تدمير البنية التحتية لحزب الله قرب الحدود، ولا سيما تلك التي تمكنه من تنفيذ عمليات توغل أو إطلاق صواريخ قصيرة المدى.

كما دعا إلى ضرورة تزامن الجهود العسكرية مع جهود سياسية لتحقيق تسوية تضمن استقرار المنطقة وعودة السكان دون الحاجة إلى إبقاء قوات كبيرة من الجيش في الميدان.

المصدر : الجزيرة