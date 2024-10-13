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مجازر جباليا تثير سخط رواد مواقع التواصل.. استمع

10/13/2024 7:08:02 AM
(MENAFN- Amman Net) ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة بحق المدنيين في جباليا البلد شمالي قطاع غزة، في حين دعت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة سكان الشمال للصمود في منازلهم وعدم مغادرتها.

و لقي هذا الخبر تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي


فنشر أنس الشريف : أنا ابن مخيم جباليا، أعرف شوارعه وبيوته وأهله وناسه جيداً، وأقسم بالله أنني لم أتعرف على هذا المكان بسبب الدمار الكبير الذي سببته قوات الاحتلال الإسرائيلي.

و علق أبو جهاد : مهما طال الاحتلال فهو إلى الزوال، ونحن معكم لن نخذلكم بكل ما نملك وما نستطيع.

و قال قصي سمارة : و أنا عندي سؤال متأكد الأغلبية ما رح يعرف يجاوب، ‏الي بصير الآن ب جباليا لماذا شو هو الهدف بعد كمال سنة كاملة ؟

و أضافت أسماء : لا حول ولاقوة إلا بالله، الله يكون معكم ويحميكم وينصركم

و قالت أمل : إلى هذا المدى هذا الحقد يا شياطين الارض، الطغيان له وقت وكما تدين تدان

و أضافت عائشة : هذه الهستيريا دليل على قرب نهايتهم، والله الذي لا إله إلا هو أن بني إسرائيل اليوم في أسوأ أوقاتهم منذ أن احتلوا الأرض، وما يفعلونه اليوم هو آخر مسامير نعشهم.

كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · مجازر جباليا تثير سخط رواد مواقع التواصل

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