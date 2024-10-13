مجازر جباليا تثير سخط رواد مواقع التواصل.. استمع

(MENAFN
- Amman Net) ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة بحق المدنيين في جباليا البلد شمالي قطاع غزة، في حين دعت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة سكان الشمال للصمود في منازلهم وعدم مغادرتها.
و لقي هذا الخبر تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي
فنشر أنس الشريف : أنا ابن مخيم جباليا، أعرف شوارعه وبيوته وأهله وناسه جيداً، وأقسم بالله أنني لم أتعرف على هذا المكان بسبب الدمار الكبير الذي سببته قوات الاحتلال الإسرائيلي.
و علق أبو جهاد : مهما طال الاحتلال فهو إلى الزوال، ونحن معكم لن نخذلكم بكل ما نملك وما نستطيع.
و قال قصي سمارة : و أنا عندي سؤال متأكد الأغلبية ما رح يعرف يجاوب، الي بصير الآن ب جباليا لماذا شو هو الهدف بعد كمال سنة كاملة ؟
و أضافت أسماء : لا حول ولاقوة إلا بالله، الله يكون معكم ويحميكم وينصركم
و قالت أمل : إلى هذا المدى هذا الحقد يا شياطين الارض، الطغيان له وقت وكما تدين تدان
و أضافت عائشة : هذه الهستيريا دليل على قرب نهايتهم، والله الذي لا إله إلا هو أن بني إسرائيل اليوم في أسوأ أوقاتهم منذ أن احتلوا الأرض، وما يفعلونه اليوم هو آخر مسامير نعشهم.
كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم.
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · مجازر جباليا تثير سخط رواد مواقع التواصل
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