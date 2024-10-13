اختتام إنترسك السعودية 2024 مسجلا رقم قياسي جديد في عدد الزوار

MENAFN - Asdaf News) اختتم إنترسك السعودية فعاليات دورته السادسة، محققاً رقماً قياسياً جديداً وزيادة بنسبة 50% لعدد الزوار مقارنة بالعام الماضي.

وتحت شعار: “تأمين التقدم، وتعزيز السلامة: الكشف عن حلول المستقبل للمملكة العربية السعودية”، استضافت الدورة السادسة من إنترسك السعودية التي أقيمت في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بالشراكة مع الهيئة العليا للأمن الصناعي والمديرية العامة للدفاع المدني السعودي 310 عارضين من 32 دولة، واستقبلت 23,625 زائر على مدى أيام المعرض الثلاثة. واستكشف المعرض هذا العام العوامل المحركة للأمن، والحماية من الحرائق. وغطى المعرض جميع جوانب القطاع حيث زادت مساحة المعرض بنسبة 34% وأضاف منطقة خارجية متخصصة.

واستضاف المعرض خمس صالات عرض، غطت مجالات مثل الأمن التجاري والمحيطي، الأمن الوطني والعمل الشرطي، الأمن السيبراني، الصحة والسلامة، ومكافحة الحرائق والانقاذ. كما خُصصت الصالة 5، التي أطلق عليها اسم“إنترسك السعودية – صالة إنفينيتي”، لعرض المنتجات المتخصصة في الأمن والسلامة والحماية من الحرائق.

ورحب إنترسك السعودية 2024 بمعالي عالي الزهراني، محافظ الهيئة العليا للأمن الصناعي، ومدير عام الدفاع المدني المكلف اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، الذي افتتح المعرض رسمياً. كما ألقى اللواء د. الفرج الكلمة الافتتاحية في قمة التكنولوجيا والحماية من الحرائق، مؤكداً على دور المديرية في توظيف أحدث التقنيات لضمان سلامة الوطن من خلال إجراءات التوعية الوقائية لإنشاء مجتمع آمن خالٍ من المخاطر.

وأقيم المعرض بالشراكة مع الهيئة العليا للأمن الصناعي والمديرية العامة للدفاع المدني السعودي، واستقبل أكثر من 30 وفداً حكومياً رسمياً من المملكة، بما في ذلك مكتب تحقيق الرؤية، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، وكلية الملك فهد الأمنية، وقيادة القوات المشتركة.

وشهدت قمة مستقبل الأمن والسلامة، التي تعد ملتقى رائداً لقادة الفكر والابتكار والخبرة الأمنية العالمية، مشاركة ما يقارب 60 متحدثاً ناقشوا أحدث الأفكار عن التهديدات العالمية الناشئة، واستراتيجيات الاستجابة للأزمات، وإدارة المخاطر والمرونة، والابتكار المسؤول في الذكاء الاصطناعي، وحماية البنية التحتية الحيوية، والتنوع في مجال الأمن، بالإضافة إلى العديد من المواضيع الأخرى. وألقى المهندس إبراهيم بن عبد القادر أبو عيسى، مساعد المحافظ للشؤون الهندسية والتراخيص في الهيئة العليا للأمن الصناعي، الكلمة الافتتاحية في قمة مستقبل الأمن والسلامة.

في حين استضافت قمة التكنولوجيا والحماية من الحرائق أكثر من 40 من أبرز قادة خدمات الطوارئ ومكافحة الحرائق في المنطقة لمناقشة التحديات الرئيسية والفرص والمعايير والسياسات والتقنيات.