اختتام إنترسك السعودية 2024 مسجلا رقم قياسي جديد في عدد الزوار

(MENAFN
- Asdaf News)
اختتم معرض
إنترسك السعودية فعاليات دورته السادسة، محققاً رقماً قياسياً جديداً وزيادة بنسبة 50% لعدد الزوار مقارنة بالعام الماضي.
وتحت شعار: “تأمين التقدم، وتعزيز السلامة: الكشف عن حلول المستقبل للمملكة العربية السعودية”، استضافت الدورة السادسة من إنترسك السعودية التي أقيمت في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بالشراكة مع الهيئة العليا للأمن الصناعي والمديرية العامة للدفاع المدني السعودي 310 عارضين من 32 دولة، واستقبلت 23,625 زائر على مدى أيام المعرض الثلاثة. واستكشف المعرض هذا العام العوامل المحركة للأمن، والحماية من الحرائق. وغطى المعرض جميع جوانب القطاع حيث زادت مساحة المعرض بنسبة 34% وأضاف منطقة خارجية متخصصة.
واستضاف المعرض خمس صالات عرض، غطت مجالات مثل الأمن التجاري والمحيطي، الأمن الوطني والعمل الشرطي، الأمن السيبراني، الصحة والسلامة، ومكافحة الحرائق والانقاذ. كما خُصصت الصالة 5، التي أطلق عليها اسم“إنترسك السعودية – صالة إنفينيتي”، لعرض المنتجات المتخصصة في الأمن والسلامة والحماية من الحرائق.
ورحب إنترسك السعودية 2024 بمعالي عالي الزهراني، محافظ الهيئة العليا للأمن الصناعي، ومدير عام الدفاع المدني المكلف اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، الذي افتتح المعرض رسمياً. كما ألقى اللواء د. الفرج الكلمة الافتتاحية في قمة التكنولوجيا والحماية من الحرائق، مؤكداً على دور المديرية في توظيف أحدث التقنيات لضمان سلامة الوطن من خلال إجراءات التوعية الوقائية لإنشاء مجتمع آمن خالٍ من المخاطر.
وأقيم المعرض بالشراكة مع الهيئة العليا للأمن الصناعي والمديرية العامة للدفاع المدني السعودي، واستقبل أكثر من 30 وفداً حكومياً رسمياً من المملكة، بما في ذلك مكتب تحقيق الرؤية، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، وكلية الملك فهد الأمنية، وقيادة القوات المشتركة.
وشهدت قمة مستقبل الأمن والسلامة، التي تعد ملتقى رائداً لقادة الفكر والابتكار والخبرة الأمنية العالمية، مشاركة ما يقارب 60 متحدثاً ناقشوا أحدث الأفكار عن التهديدات العالمية الناشئة، واستراتيجيات الاستجابة للأزمات، وإدارة المخاطر والمرونة، والابتكار المسؤول في الذكاء الاصطناعي، وحماية البنية التحتية الحيوية، والتنوع في مجال الأمن، بالإضافة إلى العديد من المواضيع الأخرى. وألقى المهندس إبراهيم بن عبد القادر أبو عيسى، مساعد المحافظ للشؤون الهندسية والتراخيص في الهيئة العليا للأمن الصناعي، الكلمة الافتتاحية في قمة مستقبل الأمن والسلامة.
في حين استضافت قمة التكنولوجيا والحماية من الحرائق أكثر من 40 من أبرز قادة خدمات الطوارئ ومكافحة الحرائق في المنطقة لمناقشة التحديات الرئيسية والفرص والمعايير والسياسات والتقنيات.
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