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جيتكس جلوبال 2024: إبسون تكشف عن استثمارات وخطط للتوسّع وإطلاق منتجات جديدة

10/13/2024 6:19:02 AM
(MENAFN- Asdaf News) استكملت إبسون، شركة التكنولوجيا العالمية الرائدة، استعداداتها للمشاركة في“جيتكس جلوبال” الذي يعد أكبر معرض للتكنولوجيا في المنطقة والذي تنعقد فعالياته خلال الفترة ما بين 14-18 أكتوبر2024. وتشتهر الشركة بتبنيها لفلسفة“شو-شو-سي” (Sho-Sho-Sei) أو الابتكارات الفعالة والمدمجة والدقيقة، وقامت بالتخطيط لعدد من العروض وفعاليات الإطلاق المثيرة للاهتمام خلال نسخة العام الجاري للحدث، ومن ضمن ذلك مجموعة جديدة من أجهزة المسح الضوئي وأجهزة العرض الضوئي الليزري للتجارب الغامرة، وأجهزة العرض السينمائي المنزلي، والطابعات الصناعية الملونة لملصقات التعبئة.

بالإضافة إلى ذلك، ستسلط مشاركة إبسون في فعاليات المعرض الضوء على أعمال فنية تقليدية يابانية والتي ستتم طباعتها وعرضها باستخدام التقنيات المبتكرة للشركة حتى يتسنى للزوار اختبار الثقافة اليابانية.

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