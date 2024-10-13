جيتكس جلوبال 2024: إبسون تكشف عن استثمارات وخطط للتوسّع وإطلاق منتجات جديدة

(MENAFN
- Asdaf News)
استكملت إبسون، شركة التكنولوجيا العالمية الرائدة، استعداداتها للمشاركة في“جيتكس جلوبال” الذي يعد أكبر معرض
للتكنولوجيا في المنطقة والذي تنعقد فعالياته خلال الفترة ما بين 14-18 أكتوبر2024. وتشتهر الشركة بتبنيها لفلسفة“شو-شو-سي” (Sho-Sho-Sei) أو الابتكارات الفعالة والمدمجة والدقيقة، وقامت بالتخطيط لعدد من العروض وفعاليات الإطلاق المثيرة للاهتمام خلال نسخة العام الجاري للحدث، ومن ضمن ذلك مجموعة جديدة من أجهزة المسح الضوئي وأجهزة العرض الضوئي الليزري للتجارب الغامرة، وأجهزة العرض السينمائي المنزلي، والطابعات الصناعية الملونة لملصقات التعبئة.
بالإضافة إلى ذلك، ستسلط مشاركة إبسون في فعاليات المعرض الضوء على أعمال فنية تقليدية يابانية والتي ستتم طباعتها وعرضها باستخدام التقنيات المبتكرة للشركة حتى يتسنى للزوار اختبار الثقافة اليابانية.
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