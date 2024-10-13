32 هدفا في الجولة الأولى بدوري السيدات لكرة القدم

(MENAFN
- Amman Net) شهدت الجولة الأولى من دوري أندية الدرجة الأولى لكرة القدم
للسيدات، غزارة لافتة في الأهداف في المباريات التي جرت على ملعب البولو بمدينة الحسين للشباب.
واختتمت مساء أمس السبت، منافسات الجولة الأولى من دوري الدرجة الأولى للسيدات لموسم 2024.
وشهدت منافسات الجولة، تفوق عجلون على الراية 6-1، وتغلب نشامى المستقبل على الأهلي بذات النتيجة، وانتصار البتراء على دوقرة 15-0، فيما فاز العروبة على شباب بشرى 3-0.
وتقام منافسات الجولة الثانية يومي الجمعة والسبت المقبلين.
وحسب نظام البطولة، تقام المنافسات بنظام الدوري
المجزأ من مرحلة واحدة، حيث يتوج باللقب الفريق صاحب أعلى رصيد من النقاط، على أن يصعد مباشرة إلى مصاف أندية المحترفات للموسم المقبل.
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