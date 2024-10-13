Sunday, 13 October 2024 02:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


32 هدفا في الجولة الأولى بدوري السيدات لكرة القدم

10/13/2024 6:10:05 AM
(MENAFN- Amman Net) شهدت الجولة الأولى من دوري أندية الدرجة الأولى لكرة القدم للسيدات، غزارة لافتة في الأهداف في المباريات التي جرت على ملعب البولو بمدينة الحسين للشباب.
واختتمت مساء أمس السبت، منافسات الجولة الأولى من دوري الدرجة الأولى للسيدات لموسم 2024.
وشهدت منافسات الجولة، تفوق عجلون على الراية 6-1، وتغلب نشامى المستقبل على الأهلي بذات النتيجة، وانتصار البتراء على دوقرة 15-0، فيما فاز العروبة على شباب بشرى 3-0.
وتقام منافسات الجولة الثانية يومي الجمعة والسبت المقبلين.
وحسب نظام البطولة، تقام المنافسات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، حيث يتوج باللقب الفريق صاحب أعلى رصيد من النقاط، على أن يصعد مباشرة إلى مصاف أندية المحترفات للموسم المقبل.

MENAFN13102024000209011053ID1108773857

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث