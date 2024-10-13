الخارجية: إرهاب المستعمرين ضد شعبنا في موسم قطف الزيتون يستدعي توفير الحماية الدولية فورا

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله /PNNقالت وزارة الخارجية والمغتربين إن اعتداءات وهجمات ميليشيات المستعمرين وعصاباتهم المسلحة على المواطنين الفلسطينيين في موسم قطف ثمار الزيتون وسرقتها في عديد المناطق بالضفة الغربية المحتلة، وإحراق وتقطيع المئات من أشجار الزيتون، وحرمان المواطنين من الوصول إلى أرضهم، إرهاب دولة منظم في إطار حرب الإبادة والتهجير التي ترتكبها قوات الاحتلال لوأد أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.
وأضافت الخارجية في بيان صدر عنها، اليوم الأحد، أن الاحتلال يسعى من خلال استباحته للضفة الغربية المحتلة والاستيلاء على أراضي المواطنين وتعميق جرائم التطهير العرقي للوجود الفلسطيني خاصة في المناطق المصنفة (ج)، التي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية المحتلة، إلى تعميق وتكريس ضمه للضفة وامعان نظام الفصل العنصري البغيض، بهدف ضرب هذا الموسم المبارك الذي يلعب دورا حيويا في اسناد اقتصاديات المواطنين المتهالكة أصلا.
وأكدت الوزارة أن الفشل الدولي في وقف حرب الإبادة والتهجير بات يشكل غطاء للاحتلال ومستعمريه لاستكمال حلقاته في الضفة الغربية المحتلة والانقضاض على حقوق شعبنا الوطنية العادلة والمشروعة في العودة والحرية والاستقلال.
وتواصل الوزارة متابعاتها لفضح انتهاكات وجرائم الاحتلال وميليشيات المستعمرين المنفلتة من أي مساءلة وعقاب على المستويات الدولية والأممية كافة، خاصة ما يتعرض له شعبنا في قطاع غزة والقدس، واليوم على قاطفي ثمار الزيتون في الضفة الغربية المحتلة، الأمر الذي يستدعي تفعيل نظام الحماية الدولية لشعبنا والتنفيذ الفوري لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص باعتماد الرأي الاستشاري الذي صدر عن محكمة العدل الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين في غضون 12 شهرا، وفرض عقوبات دولية رادعة على الاحتلال تجبره على وقف حرب الإبادة وجرائم المستوطنين ضد شعبنا.
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