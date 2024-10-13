استطلاع لمعاريف: عودة مفاجئة لبينيت وهذا هو الحزب الذي يتدهور

MENAFN - Palestine News ) تل ابيب /PNN/ قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إنه بعد الارتفاع بالاستطلاعات لحزب الليكود، تراجع اليوم، ويخسر مقعدين وينخفض ​​إلى 24 مقعدًا، بينما تزداد قوة كتلة المعارضة ويرتفع عدد مقاعدها إلى 58 مقعدًا.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية، "توقف هذا الأسبوع صعود حزب الليكود، حيث انخفض بفارق مقعدين ليصل إلى 24 مقعدًا".

وأردفت، "في الوقت نفسه، فإن تعزيز أحزاب معسكر الدولة والديمقراطيين في ولاية كل منهما، يؤدي إلى تعزيز كتلة أحزاب المعارضة، بواقع 58 مقابل 52 لكتلة أحزاب الائتلاف (و10 للأحزاب العربية)".

وتابعت، "وردًا على سؤال لو أجريت الكنيست اليوم لمن ستصوت؟ كانت الإجابات كالتالي: الليكود 24 (26 في استطلاع سابق)، معسكر الدولة 20 (19) ، يش عتيد 14 (14) ، يسرائيل بيتنا 14 (14) ، شاس 10 (10) ، الديمقراطيون 10 (9) ، عوتسما. يهوديت 7 (7) ، يهودية التوراة 7 (7) ، حداش تعال 5 (5) ، ريم 5 (5) ، الصهيونية الدينية 4 (4)".



