استطلاع لمعاريف: عودة مفاجئة لبينيت وهذا هو الحزب الذي يتدهور

(MENAFN
- Palestine News Network
)
تل ابيب /PNN/ قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إنه بعد الارتفاع بالاستطلاعات لحزب الليكود، تراجع اليوم، ويخسر مقعدين وينخفض إلى 24 مقعدًا، بينما تزداد قوة كتلة المعارضة ويرتفع عدد مقاعدها إلى 58 مقعدًا.
وأضافت الصحيفة الإسرائيلية، "توقف هذا الأسبوع صعود حزب الليكود، حيث انخفض بفارق مقعدين ليصل إلى 24 مقعدًا".
وأردفت، "في الوقت نفسه، فإن تعزيز أحزاب معسكر الدولة والديمقراطيين في ولاية كل منهما، يؤدي إلى تعزيز كتلة أحزاب المعارضة، بواقع 58 مقابل 52 لكتلة أحزاب الائتلاف (و10 للأحزاب العربية)".
وتابعت، "وردًا على سؤال لو أجريت انتخابات الكنيست اليوم لمن ستصوت؟ كانت الإجابات كالتالي: الليكود 24 (26 في استطلاع سابق)، معسكر الدولة 20 (19) ، يش عتيد 14 (14) ، يسرائيل بيتنا 14 (14) ، شاس 10 (10) ، الديمقراطيون 10 (9) ، عوتسما. يهوديت 7 (7) ، يهودية التوراة 7 (7) ، حداش تعال 5 (5) ، ريم 5 (5) ، الصهيونية الدينية 4 (4)".
MENAFN13102024000205011050ID1108773855
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.