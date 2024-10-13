بعد عام من الحرب : مؤشرات وارقام اقتصادية ستقود لانهيار اسرائيل اقتصاديا

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم / PNN - متابعة منى عمارنة - بعد مضي عام على طوفان الأقصى وهذه الحرب المستمرة والإبادة التي يندا لها جبين العالم العربي والغربي ،الذين لم يحركوا ساكن للمجازر التي يقترفها أبناء صهيون، ضد البشر والحجر والشجر والحيوان على أرض غزة ، لا أحد يتحدث عن خسائر دولة الاحتلال في الإقتصاد خلال عام، وكيف ان المحللون في الصحافة العبرية يرون أن إسرائيل ستعاني لعقود بسبب تراجع إقتصادها الذي بات يعاني من الإنكسارات، ففي القطاع الزراعي حيث انعدمت الحياة في مستوطنات الشمال نتيجة رشقات الصواريخ التي يطلقها حزب الله والتي جعلت منه مدن أشباح، يرفض مستوطنوها العودة للحياة فيها، وكذلك حال مستوطنات غلاف غزة، التي لم ولن يعود اليها ساكنيها الذين غادروها بالإجبار وتحت تهديد حركة حماس، وبذلك أصبح الجانب الزراعي، أو ما يعرف بالسلة الغذائية لإسرائيل ممحي ومنهار كليا ،ما دفعهم للبحث عن بدائل، وسمحت للأسف دول عربية بعمل جسر جوي ينقل الخضار والفواكه وما يتطلبه السوق والمستهلك الإسرائيلي عبر الامارات والأردن الذين اعتبرناهم اشقاء عرب.

وكذلك انخفض لثلاث مرات التصنيف الائتماني لدولة إسرائيل ولأول مرة منذ نشأة الكيان ، وهذا يصعب على إسرائيل الحصول على قروض استثمارية، وكذلك دفع بالمستثمرين الأجانب واليهود وشركات صناعية كبرى من ترك إسرائيل والهجرة للخارج، على اعتبار أنها بلد غير مستقر وخطرة ولا تصلح للاستثمار فيها.

ليس هذا وحسب، فالمصانع العملاقة في التكنلوجيا والاتصال أغلقت أبوابها، وكثير من الشركات الصغيرة وذات الدخل المتوسط أصبحت خارج السوق لأنها لم تستطع البقاء والمنافسة، لأنها لم تحقق العائدات المرجوة وأصبحت تحت طائلة الديون، ما دفعها لإشهار افلاسها مما دفع برجال اعمال يهود لمغادرة إسرائيل.

الى جانب ذلك كان اعلن مالك ميناء ايلات وهو اكبر شركة نقل وسفريات وشحن في إسرائيل، الى تقليص قوته العاملة الى النصف، بسبب هجمات الحوثيين على السفن المتجهة الى ايلات وموانئ إسرائيل، ما اضطرهم للبحث عن طرق بديلة ما رفع تكلفة النقل وقلص عدد الشحنات التجارية للميناء ،وهذا بدوره جعل الميناء يخسر نصف مدخولاته وارباحه السنوية.

الى جانب ذلك قطاع البناء والانشاءات، انكمشت القوة العاملة فيه لأنه يعتمد بنسبة عالية على العمال الفلسطينيين والعرب، الذين منع سموتريتش وبن غفير وغيرهم من وزراء الكيان دخولهم للعمل بل وسحبوا منهم تصاريح العمل ، الى جانب فشلهم في إستجلاب عمالة أجنبية من الهند وغيرها من الدول الاسيوية، وذلك حسب المحللين في إعلامهم لأن تكلفتها مرتفعة وجودة العمل لا تكون بجودة وتقنية العمال الفلسطينيين وهذا دفع أرباب العمل اليهود لتقديم مطالبتهم للجيش والحكومة بإعادة السماح للعمال الفلسطينيين من العودة لمزاولة عملهم، ولكن دون أي رد من الجيش والحكومة الإسرائيلية الأمر الذي جعل قطاع البناء والانشاءات الإسرائيلي يتكبد خسائر بالمليارات.

أما قطاع السياحة، فقد تلقى ضربة أقوى من تلك التي تلقاها في زمن وباء كورونا، حيث لم تعد إسرائيل دولة أمنة، ودول غربية كثيرة طلبت من رعاياها عدم التوجه الى إسرائيل بسبب الحرب والاحداث القائمة، هذا الى جانب أن الحكومة الإسرائيلية أجلت مستوطني غلاف غزة واستأجرت لهم غرف فندقية في مناطق اإلات ووسط إسرائيل هم ومستوطنوا الشمال أان مدنهم أصبحت قواعد عسكرية لجنود الاحتلال وقادتهم .

ولا يمكن تجاهل مئات المليارات التي أنفقها الجيش على حربه الشعواء من دبابات وذخائر وقذائف بالمليارات، والتي لم تفلح سوآ في زيادة الأعباء على الخزينة الإسرائيلية التي باتت تشكو من عجز متزايد سيؤثر حسب المحللين الاقتصادين لعقود طويلة على الاقتصاد والسكان ، ويمكن الإشارة الى ان السكان وخاصة أصحاب الدخل العالي سيعانون من إرتفاع على ضرائبهم، وكذلك مقترحات سموتريش بفرض ضرائب على قطاعات واسعة من المتدينون“الحريديم” واجبارهم على تأدية الخدمة العسكرية والانضمام لصفوف الجيش الإسرائيلي ، كل هذا سيلقي بظلاله على المجتمع الإسرائيلي الذي أصبح يعاني من أزمات اقتصادية وإجتماعية داخلية وخارجية .