Sunday, 13 October 2024 02:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


لأول مرة.. الجيش الإسرائيلي يأسر عنصراً من حزب الله

10/13/2024 6:09:43 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل / PNN- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أسر أحد عناصر "حزب الله" داخل نفق، وذلك للمرة الأولى منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في جنوب لبنان، وفق ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

وقالت الصحيفة إن "الجيش الإسرائيلي عثر خلال عملية في جنوب لبنان على فتحة نفق في مبنى تؤدي لنفق تحت الأرض مجهز لإقامة عناصر حزب الله، وفتحة خروج قريبة منه".

وأضافت "حاصرت القوات المبنى واستكشفت فتحة النفق وعثرت على مجمع تحت الأرض على عمق حوالي سبعة أمتار، وعثر على أحد عناصر حزب الله، متحصنًا في المكان مع أسلحة ومعدات مجهزة لإقامة طويلة".


وأوضحت أنه "بعد استسلام المسلح واعتقاله، تم التحقيق معه ميدانيًا ونقله إلى مركز اعتقال في إسرائيل، فيما تواصل قوات الجيش الإسرائيلي عملياتها في المنطقة".

MENAFN13102024000205011050ID1108773852

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث