لأول مرة.. الجيش الإسرائيلي يأسر عنصراً من حزب الله

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل / PNN- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أسر أحد عناصر "حزب الله" داخل نفق، وذلك للمرة الأولى منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في جنوب لبنان، وفق ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي.
وقالت الصحيفة إن "الجيش الإسرائيلي عثر خلال عملية في جنوب لبنان على فتحة نفق في مبنى تؤدي لنفق تحت الأرض مجهز لإقامة عناصر حزب الله، وفتحة خروج قريبة منه".
وأضافت "حاصرت القوات المبنى واستكشفت فتحة النفق وعثرت على مجمع تحت الأرض على عمق حوالي سبعة أمتار، وعثر على أحد عناصر حزب الله، متحصنًا في المكان مع أسلحة ومعدات مجهزة لإقامة طويلة".
وأوضحت أنه "بعد استسلام المسلح واعتقاله، تم التحقيق معه ميدانيًا ونقله إلى مركز اعتقال في إسرائيل، فيما تواصل قوات الجيش الإسرائيلي عملياتها في المنطقة".
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