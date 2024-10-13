لأول مرة.. الجيش الإسرائيلي يأسر عنصراً من حزب الله

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أسر أحد عناصر "حزب الله" داخل نفق، وذلك للمرة الأولى منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في جنوب لبنان، وفق ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

وقالت الصحيفة إن "الجيش الإسرائيلي عثر خلال عملية في جنوب لبنان على فتحة نفق في مبنى تؤدي لنفق تحت الأرض مجهز لإقامة عناصر حزب الله، وفتحة خروج قريبة منه".

وأضافت "حاصرت القوات المبنى واستكشفت فتحة النفق وعثرت على مجمع تحت الأرض على عمق حوالي سبعة أمتار، وعثر على أحد عناصر حزب الله، متحصنًا في المكان مع أسلحة ومعدات مجهزة لإقامة طويلة".



وأوضحت أنه "بعد استسلام المسلح واعتقاله، تم التحقيق معه ميدانيًا ونقله إلى مركز اعتقال في إسرائيل، فيما تواصل قوات الجيش الإسرائيلي عملياتها في المنطقة".

