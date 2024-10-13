سعد يندد بممارسات الاحتلال على الحواجز وإذلال العمال أثناء تنقلاتهم

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN- استنكر رئيس الاتحاد العربي للنقابات، والأمين العام لاتحاد نقابات فلسطين شاهر سعد، ممارسات الاحتلال، بحق العمال الفلسطينيين العاملين في المؤسسات المحلية داخل الضفة الغربية، على الحواجز العسكرية "المذلة" بين مدن وبلدات الضفة الغربية، التي تعيق وصولهم إلى أماكن عملهم والتحرك بحرية.

وأشار سعد إلى أن الأسابيع الفائتة شهدت زيادة كبيرة ومضطرة بأعداد الحواجز المنتشرة في محيط وبين المدن الفلسطينية، والأساليب الإذلالية والقمعية التي تمارس على المواطنين الفلسطينيين عموما، وبينهم جموع العمالة الفلسطينية، التي تقتضي عملها التنقل من القرى والبلدات إلى المدن، أو بين المحافظات بعضها ببعض.

وبحسب آخر إحصائيات، تنصب سلطات الاحتلال 872 حاجزا وبوابة عسكرية بالضفة الغربية، و145 بوابة تم وضعها بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأكد سعد أن عشرات الافادات التي وصلت من عمال وعاملات، ذكروا اضطرارهم أحيانا للعودة إلى منازلهم، لعدم قدرتهم اجتياز الحواجز، وفي بعض الأحيان تم إجبارهم على التفتيش الجسدي والبقاء بالعراء لساعات، وتفتيش أجهزتهم الخلوي والتحرش، خاصة على الحواجز الموجودة في شمال الضفة.

وأوضح النقابي سعد أن العمال أضحوا يتكبدون خسائر جراء المواصلات المضاعفة، بسبب سلوك طرق بديلة للوصول إلى عملهم ناهيك عن الساعات التي يقضونها صباحا ومساء، والمخاطر الأمنية التي تحيط بهم، من اعتداءات المستعمرين.