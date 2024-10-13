تسكين برنامجي البكالوريوس والماجستير في الإعلام بجامعة الزرقاء في الإطار الوطني للمؤهلات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء 13 تشرين الأول ( بترا ) - وافق مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها على تسكين برنامجي البكالوريوس في الصحافة والإعلام الرقمي والماجستير في الإعلام الرقمي بكلية الاعلام في جامعة الزرقاء في الإطار الوطني للمؤهلات.
وادرج برنامج البكالوريوس في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات "المستوى السابع"، بينما ادرج برنامج الماجستير في المستوى التاسع.
وأكد رئيس جامعة الزرقاء الدكتور نضال الرمحي أهمية هذه الخطوة، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى باستمرار لاستحداث تخصصات تتناسب مع احتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية.
وأضاف أن قرار تسكين البرنامجين سينعكس إيجاباً على جودة البرامج المقدمة للطلبة تتناسب مع متطلبات سوق العمل وتوفير فرص عمل للشباب الأردني، إذ أصبح تخصص الإعلام الرقمي واحدًا من أبرز التخصصات الأكاديمية المطلوبة في العصر الحديث.
وأوضح عميد كلية الإعلام الدكتور أمجد صفوري أن البرنامجين مصممان بمناهج شاملة تركز على تزويد الطلاب بالمعارف والمهارات الضرورية لمواجهة التحديات المتزايدة في عالم الإعلام.
وأكد أن الخطط الدراسية تشمل مواد متنوعة مثل التحرير وانتاج الاعمال الرقمية والتصميم الرقمي، اضافة الى صحافة البيانات والهاتف المحمول والحملات الاعلامية واستراتيجيات التواصل الاجتماعي، ما يمنح الطلاب خبرات متعددة تؤهلهم للعمل في مختلف مجالات الإعلام.
وأشار صفوري إلى أن الهدف الرئيسي من البرنامجين هو إعداد قادة المستقبل في مجال الإعلام الرقمي، حيث يتم التركيز بشكل خاص على البحث العلمي والتطبيقات العملية لتعزيز فهم الطلاب في هذا التخصص الحيوي.
وبين أن كلية الإعلام توفر فرص تدريب عملي للطلاب بالتعاون مع العديد من المؤسسات الإعلامية والشركات المتخصصة، وتقوم بتنظيم ورشات عمل ودورات تدريبية على مدار العام بمشاركة خبراء في المجال، ما يتيح للطلاب فرصة التفاعل مع المختصين واكتساب تجارب عملية قيمة.
يشار إلى أن جامعة الزرقاء تعد واحدة من الجامعات الرائدة في الأردن، حيث تواصل تحديث برامجها التعليمية لضمان مواكبتها للتغيرات السريعة في مجالات المعرفة والتكنولوجيا.
--(بترا )
ع ط
13/10/2024 10:29:39
MENAFN13102024000117011021ID1108773789
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