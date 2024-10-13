تسكين برنامجي البكالوريوس والماجستير في الإعلام بجامعة الزرقاء في الإطار الوطني للمؤهلات

MENAFN - Jordan News Agency)

الزرقاء 13 تشرين الأول ( بترا ) - وافق مجلس هيئة اعتماد مؤسسات العالي وضمان جودتها على تسكين برنامجي البكالوريوس في الصحافة والإعلام الرقمي والماجستير في الإعلام الرقمي بكلية الاعلام في الزرقاء في الإطار الوطني للمؤهلات.

وادرج برنامج البكالوريوس في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات "المستوى السابع"، بينما ادرج برنامج الماجستير في المستوى التاسع.

وأكد رئيس جامعة الزرقاء الدكتور نضال الرمحي أهمية هذه الخطوة، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى باستمرار لاستحداث تخصصات تتناسب مع احتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية.

وأضاف أن قرار تسكين البرنامجين سينعكس إيجاباً على جودة البرامج المقدمة للطلبة تتناسب مع متطلبات سوق العمل وتوفير فرص عمل للشباب الأردني، إذ أصبح تخصص الإعلام الرقمي واحدًا من أبرز التخصصات الأكاديمية المطلوبة في العصر الحديث.

وأوضح عميد كلية الإعلام الدكتور أمجد صفوري أن البرنامجين مصممان بمناهج شاملة تركز على تزويد الطلاب بالمعارف والمهارات الضرورية لمواجهة التحديات المتزايدة في عالم الإعلام.

وأكد أن الخطط الدراسية تشمل مواد متنوعة مثل التحرير وانتاج الاعمال الرقمية والتصميم الرقمي، اضافة الى صحافة البيانات والهاتف المحمول والحملات الاعلامية واستراتيجيات التواصل الاجتماعي، ما يمنح الطلاب خبرات متعددة تؤهلهم للعمل في مختلف مجالات الإعلام.

وأشار صفوري إلى أن الهدف الرئيسي من البرنامجين هو إعداد قادة المستقبل في مجال الإعلام الرقمي، حيث يتم التركيز بشكل خاص على البحث العلمي والتطبيقات العملية لتعزيز فهم الطلاب في هذا التخصص الحيوي.

وبين أن كلية الإعلام توفر فرص تدريب عملي للطلاب بالتعاون مع العديد من المؤسسات الإعلامية والشركات المتخصصة، وتقوم بتنظيم ورشات عمل ودورات تدريبية على مدار العام بمشاركة خبراء في المجال، ما يتيح للطلاب فرصة التفاعل مع المختصين واكتساب تجارب عملية قيمة.

يشار إلى أن جامعة الزرقاء تعد واحدة من الجامعات الرائدة في الأردن، حيث تواصل تحديث برامجها التعليمية لضمان مواكبتها للتغيرات السريعة في مجالات المعرفة والتكنولوجيا.

--(بترا )

ع ط

13/10/2024 10:29:39