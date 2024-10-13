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الاحتلال يشدد اجراءاته العسكرية على حاجزي عورتا ودير شرف في نابلس

10/13/2024 5:08:22 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس / PNN - شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إجراءاتها العسكرية على حاجزي عورتا، ودير شرف غرب نابلس.

وقالت مصادر محلية إن الاحتلال شدد إجراءاته العسكرية على الحاجزين، ما خلق أزمة مربكات
على طول مئات الأمتار.

ويعاني المواطنون من ويلات الحواجز المحيطة بنابلس، الأمر الذي أعاق تنقلاتهم، وأثر سلبا على حياتهم اليومية.

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