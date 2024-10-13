رئيس بلدية نابلس : المحطة الجديدة ستخدم المدينة و3 مخيمات و7 قرى وسينجز المشروع خلال 3 أعوام

MENAFN - Palestine News ) نابلس /PNN / قال رئيس بلدية نابلس د. حسام الشخشير، إن سيلان الصرف الصحي في مدينة نابلس يسير في اتجاهين، الأول يتمثل في نصف المدينة الغربي ويتجه نحو محطة التنقية الغربية في سهل دير شرف، فيما يتجه السيل الشرقي ومنذ سنوات طويلة نحو الوديان بسبب عدم وجود محطة لتنقية المياه العادمة في تلك المنطقة.

وتابع خلال برنامج "ساعة رمل" الذي تنتجه وتبثه شبكة وطن الإعلامية ويعده ويقدمه الإعلامي نزار حبش: وقعنا اتفاقية قبل نحو أسبوعين لبناء محطة للتنقية في المنطقة الشرقية لوقف التلوث البيئي الكبير الحاصل، ورسي العطاء على شركتين أردنية ويونانية، بتكلفة 33.5 مليون يورو.

وأوضح أن المشروع سيخدم القسم الشرقي من المدينة بما فيها المخيمات بلاطة وعسكر القديم والجديد.

وتابع: المشروع بتمويل من الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي وسيبدأ العمل به خلال شهرين، مردفا: وخلال الأسابيع المقبلة ستبدأ الشركات ببناء مواقعها، ومن المتوقع أن يتم إنجاز المشروع خلال 3 أعوام.

وأضاف: المشروع سيخدم أيضا 7 قرى في المنطقة الشرقية من نابلس وهي كفر قلّيل وروجيب وعزموط ودير الحطب وسالم وبيت فوريك وبيت دجن، فيما يبلغ عدد السكان المستفيدين من المشروع 110 آلاف نسمة، بقدرة إنتاجية تصل الى 15 ألف متر مكعب يوميا من المياه المكررة.

وشدد أن هناك آفة بيئية سيئة في الوديان المحيطة في المنطقة الشرقية، مشيرا الى أنه ولغاية اللحظة فإن مجاري نابلس تتسرب وتلوث البيئة في واد الباذان، مردفا: وهذا ما نعمل على تغييره عبر بناء محطة التنقية الشرقية كونه مشروع استراتيجي.

وأكد أن التمويل جاهز، كما عملت البلدية طوال الفترة الماضية على استملاك 90 في المئة من الأراضي التي سيقام عليها المشروع الهام.

عطاء لصيانة بلاط البلدة القديمة..

أما فيما يتعلق بقضية الاهتمام بالبلدة القديمة من نابلس، قال الشخشير إن المجالس البلدية المتعاقبة وضمن إمكانياتها تحاول إعطاء الأهمية للبلدة القديمة من نابلس، مردفا: ولعل واحدة من النقاط الهامة والتي تحتاج الى إعادة تأهيل وصيانة قضية البلاط، كونه بلاط قديم تشقق مع مرور الزمن، لذلك نقوم حاليا بعمل عطاء لصيانة أرضيات الشوارع في البلدة القديمة.

وأكد أن البلدية أنهت قبل 10 أيام تأهيل حارة الشيخ مسلم من حيث البلاط الجيد المقاوم للأحمال، مردفا: كما قمنا بتغيير شبكات الصرف الصحي والمياه، مؤكدا أن هناك مخطط كبير للبلدة القديمة وخصوصا المنطقة الشرقية منها.

وأوضح أن البلدية تخطط لصيانة بلاط البلدة القديمة بشكل كامل، كما أن هناك خطة شاملة لترميم البلدة القديمة، مؤكدا أنه وخلال أيام ستقوم البلدية بترميم حوش النصر، مردفا: هناك مخطط للاستمرار في الترميم في المنطقة الشرقية القريبة من البوابة الشرقية للجامع الكبير، حتى نشجع المؤسسات والمراكز الثقافية على العودة الى البلدة القديمة.



الواقع المالي معيق للشارع الدائري..

وحول ما تواجهه نابلس من أزمة مالية خانقة، قال الشخشير إن الطبيعة الجغرافية لنابلس تفرض وجود جبلين وشارع رئيسي في الواد ما بينهما وهو شارع فيصل، وبالتالي فإن كل الحركة تسير باتجاه شارع فيصل، مردفا: لذلك فإن الحل يكمن بفتح شوارع على جانبي الوادي على أطراف جبال عيبال وجرزيم، لكن الحل الأهم يكمن في إنجاز الشارع الدائري بعيدا عن وسط البلد.

وأوضح أن الواقع المالي الصعب لبلدية نابلس يعيق إنجاز الطريق الدائري لحل الأزمات الخانقة في نابلس، مردفا: هناك مخطط شارع دائري بتكلفة 27 مليون دولار، فتحنا بعض المقاطع فيه، لكن العمل لم يتواصل بسبب الأحوال المالية الصعبة، مؤكدا أنه وبدون الشوارع الدائرية ستظل أزمة السير حاضرة.

وتابع: نتواصل مع مؤسسات عربية مثل منظمة التعاون الإسلامي في جدة وغيرها كما نتواصل مع سفارات وقناصل من أجل الحصول على تمويل لهذا الشارع الذي يمتد على مدار 20 كيلو متر.





150 مليون شيكل ديون على الحكومة..

وفيما يتعلق بواقع البلدية المالي قال الشخشير إنه صعب وأليم، خصوصا في ظل وجود ديون كبيرة جدا على الحكومة والمواطنين لصالح البلدية.

وتابع: بدل أثمان المياه هناك حوالي 180 مليون شيكل على المواطنين.. بعض المواطنين عليهم مستحقات تصل الى 160 الف شيكل، لذلك عززنا الجباية ووضعنا خطط لتشجيع المواطنين على تسديد ديونهم وأرسلنا اخطارات الى الكثير من المواطنين غير الملتزمين وبدأنا في سياسة العداد مسبق الدفع من أجل وقف النزيف.

وكشف أن على الحكومة ما يعادل 150 مليون شيكل بدل ضريبة الأملاك، قبل نقل جبايتها على عاتق البلدية، موضحا أن الديون على البلدية تصل الى قرابة 100 ألف شيكل.

ودعا رئيس البلدية وزارة المالية الى سداد هذه الديون بأسرع وقت ممكن كونها تؤثر سلبا على تنفيذ الوعود الانتخابية والتطوير داخل البلدية.

وبين رئيس بلدية نابلس أن الموازنة السنوية للبلدية تبلغ حوالي 270 مليون شيكل.





600 موظف فائض عن الحاجة..

ومن بين التحديات التي تواجه بلدية نابلس، كشف الشخشير أن عدد الموظفين يعتبر واحدا من أكبرها، خصوصا في ظل وجود 1600 موظف تدفع لهم البلدية رواتب شهرية تبلغ 8 مليون و200 ألف شيكل، مردفا: وهذا يؤثر على الموارد والتطوير وغيره.

وشدد رئيس البلدية أنه من بين 1600 موظف، هناك 600 موظف فائض عن الحاجة، حيث جرى تعيين الكثير من الموظفين سابقا بناء على خلفيات سياسية واقتصادية واجتماعية وليس على أساس مهني.

وأشار الى أن الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي لا يساعد على اتخاذ قرارات بحقهم حاليا، لذلك تعمل البلدية حاليا على تشجيع التقاعد المبكر.