العدالة والتنمية التركي: مؤتمر مستقبل فلسطين سيبث بـ 3 لغات

(MENAFN
- Palestine News Network
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أنقرة / PNN- يستعد حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، لبث فعاليات "مؤتمر مستقبل فلسطين" المقرر تنظميه الثلاثاء بالعاصمة أنقرة، باللغات التركية والانجليزية والعربية.
وذكر نائب رئيس حزب العدالة والتنمية ظفر صِره قايا في تصريح الأحد، أن رئاسة العلاقات الخارجية ورئاسة حقوق الإنسان في الحزب، ستنظمان مؤتمرا مهما تتم فيه مناقشة مستقبل فلسطين.
وقال إن المؤتمر سيحظى بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووزراء، ودبلوماسيين دوليين، وسفراء، ورؤساء بعثات ولجان من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وذكر أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره الأردني أيمن الصفدي، سليقيان كلمة أمام المشاركين في الجلسة الأولى من المؤتمر.
وفي هذا الإطار، لفت صِره قايا إلى أهمية وصول فعاليات المؤتمر إلى أكبر شريحة من المشاهدين من أجل وقف الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة، وتوفير الدعم الغذائي والدواء للمضطهدين الفلسطينيين.
وأكد أهمية البث المباشر عبر الوسط الافتراضي لفعاليات المؤتمر، ومخاطبة أكبر شريحة ممكنة من المتابعين.
وأوضح أن حزب العدالة والتنمية أعد خصيصا موقعين الكترونيين لبث فعاليات المؤتمر باللغات التركية والانجليزية والعربية عبر الموقعين:
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