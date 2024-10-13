العدالة والتنمية التركي: مؤتمر مستقبل فلسطين سيبث بـ 3 لغات

MENAFN - Palestine News ) أنقرة / PNN- يستعد حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، لبث فعاليات "مؤتمر مستقبل فلسطين" المقرر تنظميه الثلاثاء بالعاصمة أنقرة، باللغات التركية والانجليزية والعربية.

وذكر نائب رئيس حزب العدالة والتنمية ظفر صِره قايا في تصريح الأحد، أن رئاسة العلاقات الخارجية ورئاسة حقوق الإنسان في الحزب، ستنظمان مؤتمرا مهما تتم فيه مناقشة مستقبل فلسطين.

وقال إن المؤتمر سيحظى بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووزراء، ودبلوماسيين دوليين، وسفراء، ورؤساء بعثات ولجان من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وذكر أن الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره الأردني أيمن الصفدي، سليقيان كلمة أمام المشاركين في الجلسة الأولى من المؤتمر.

وفي هذا الإطار، لفت صِره قايا إلى أهمية وصول فعاليات المؤتمر إلى أكبر شريحة من المشاهدين من أجل وقف الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة، وتوفير الدعم الغذائي والدواء للمضطهدين الفلسطينيين.

وأكد أهمية البث المباشر عبر الوسط الافتراضي لفعاليات المؤتمر، ومخاطبة أكبر شريحة ممكنة من المتابعين.

وأوضح أن حزب العدالة والتنمية أعد خصيصا موقعين الكترونيين لبث فعاليات المؤتمر باللغات التركية والانجليزية والعربية عبر الموقعين:



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