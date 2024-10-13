طهران: العقوبات الأميركية على قطاع الطاقة الإيراني لن تبقى دون رد

(MENAFN
- Palestine News Network
)
طهران / PNN- نددت إيران اليوم الأحد، بالعقوبات الجديدة "غير المشروعة وغير المبررة" التي فرضتها الولايات المتحدة على قطاعها النفطي، ردا على إطلاق طهران دفعة من الصواريخ على إسرائيل هذا الشهر.
ودافع المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في بيان عن الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل، منددا "بشدة" بالعقوبات الأميركية "غير المشروعة وغير المبررة".
وذكرت الخارجية الإيرانية أن العقوبات الأميركية الجديدة على قطاع الطاقة الإيراني لن تبقى دون رد، مؤكدة على أن إيران لديها الحق في توجيه رد مناسب إلى واشنطن بعد العقوبات الأميركية التي فرضت عليها مؤخرا.
وأوضحت الخارجية أن "فرض واشنطن عقوبات على إيران هو أمر يأتي في إطار دعم أميركا للنظام الصهيوني."
وأكدت الخارجية أن التوجهات الأميركية وحمايتها ودعمها لإسرائيل، لن يعمل ولن يؤدي إلا إلى استمرار الاحتلال في تهديد السلام والأمن الدوليين.
ووسعت الحكومة الأميركية العقوبات على قطاعين إيرانيين للطاقة، الجمعة، في محاولة لقطع الإيرادات التي تقول الولايات المتحدة إن طهران تستخدمها لتمويل جماعات بالوكالة وإثارة عدم الاستقرار في المنطقة.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، إن الإجراءات التي اُتخذت، الجمعة، جاءت ردا على الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران على إسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر.
ويأتي ذلك بينما المنطقة على حافة الهاوية بشأن احتمال اندلاع حرب، في حين تدرس إسرائيل ردها المحتمل على هذا الهجوم.
MENAFN13102024000205011050ID1108773767
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.