طهران: العقوبات الأميركية على قطاع الطاقة الإيراني لن تبقى دون رد

MENAFN - Palestine News ) طهران / PNN- نددت إيران اليوم الأحد، بالعقوبات الجديدة "غير المشروعة وغير المبررة" التي فرضتها الولايات المتحدة على قطاعها النفطي، ردا على إطلاق طهران دفعة من الصواريخ على إسرائيل هذا الشهر.

ودافع المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في بيان عن الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل، منددا "بشدة" بالعقوبات الأميركية "غير المشروعة وغير المبررة".

وذكرت الخارجية الإيرانية أن العقوبات الأميركية الجديدة على قطاع الطاقة الإيراني لن تبقى دون رد، مؤكدة على أن إيران لديها الحق في توجيه رد مناسب إلى واشنطن بعد العقوبات الأميركية التي فرضت عليها مؤخرا.

وأوضحت الخارجية أن "فرض واشنطن عقوبات على إيران هو أمر يأتي في إطار دعم أميركا للنظام الصهيوني."

وأكدت الخارجية أن التوجهات الأميركية وحمايتها ودعمها لإسرائيل، لن يعمل ولن يؤدي إلا إلى استمرار الاحتلال في تهديد السلام والأمن الدوليين.

ووسعت الحكومة الأميركية العقوبات على قطاعين إيرانيين للطاقة، الجمعة، في محاولة لقطع الإيرادات التي تقول الولايات المتحدة إن طهران تستخدمها لتمويل جماعات بالوكالة وإثارة عدم الاستقرار في المنطقة.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، إن الإجراءات التي اُتخذت، الجمعة، جاءت ردا على الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران على إسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر.

ويأتي ذلك بينما المنطقة على حافة الهاوية بشأن احتمال اندلاع حرب، في حين تدرس إسرائيل ردها المحتمل على هذا الهجوم.