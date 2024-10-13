حدث خطير في الشمال ونقل إصابات إلى مستشفى رمبام في حيفا..ما الذي يحدث؟

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل/PNN- قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن حدثا صعبا وقع في الشمال أدى لإصابة عدد من جنود الجيش الإسرائيلي حيث نقلتهم طائرات مروحية إلى رمبام في حيفا.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الحدث صعب للغاية، حيث تم إرسال المزيد من المروحيات للشمال لإخلاء مصابين.

وأشارت إلى أن عدد الجنود المصابين 11 جنديا بينهم 4 بجروح خطيرة.

ويأتي ذلك بعدما أعلن جيش الاحتلال عن توسيع عملياته البرية في إحدى مناطق جنوب لبنان الليلة الماضية، حيث قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجيش وسع عملياته البرية جنوب لبنان، لافتا إلى أن فرقة عسكرية بدأت خلال ساعات الليل عملية برية جديدة في إحدى مناطق جنوب لبنان.

وفي السياق، أعلن حزب الله فجر اليوم الأحد عن وقوع اشتباكات مع قوات الاحتلال حيث قال الحزب في بيان له، "مجاهدونا قاموا بتفجير ‏عبوة ناسفة بِقوةٍ من جنود العدو الإسرائيلي واشتبكوا معها لدى محاولتها التسلل إلى بلدة رامية ‏وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح ولا زالت الاشتباكات مستمرة حتى اللحظة بالأسلحة المتوسطة ‏والرشاشة".

وفي بيانات أخرى أعلن حزب الله عن تنفيذه عمليات ضد قوات الاحتلال المتوغلة بريا في جنوب لبنان إن، "مقاتليه استهدافوا تجمعا لجنود العدو في محيط موقع رامية بصاورخ موجه وأوقعهم بين قتيل وجريح".



وتابع، "استهدف مجاهدونا ‏الية مدرعة في محيط موقع رامية بصاروخ موجه وأصابوها إصابة مباشرة وأوقعوا طاقمها بين قتيل ‏وجريح"، مضيفًا أن، "مجاهديه استهدفوا أيضا ‏‏تجمعاً لجنود العدو في موقع تل شعر بقذائف المدفعية". ‏

وكان جيش الاحتلال قد أعلن أمس السبت عن بلدات حدودية أخرى في الشمال بأنها مناطق عسكرية أخرى.

وأعلن الجيش الإسرائيلي تحويل بلدات "زرعيت" و"شومرا" و"شتولا" و"نطوعا" و"إيفن مناحم" عند الحدود مع لبنان، إلى مناطق عسكرية مغلقة.

وجاء في بيان مقتضب للجيش الإسرائيلي، أنه "بناء على تقييم الأوضاع، تقرر تحويل البلدات إلى مناطق عسكرية مغلقة بدءا من الساعة الثامنة مساء".

وأوضح أن "الدخول إلى البلدات المذكورة ممنوع بشكل تام".

المصدر: الجرمق

