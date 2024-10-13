الاحتلال يقتحم مادما جنوب نابلس
التاريخ
10/13/2024 5:08:20 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
نابلس /PNN اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاحد، قرية مادما جنوب نابلس.
وقال رئيس مجلس قروي مادما عبد الله زيادة، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية من عدة محاور، وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الصوت، ونصبت حاجزا قرب المدرسة الثانوية المختلطة، وسط أعمال استفزاز، ما أثار الرعب والهلع بين صفوف الطلبة.
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