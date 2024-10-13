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الاحتلال يقتحم مادما جنوب نابلس

10/13/2024 5:08:20 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس /PNN اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاحد، قرية مادما جنوب نابلس.

وقال رئيس مجلس قروي مادما عبد الله زيادة، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية من عدة محاور، وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الصوت، ونصبت حاجزا قرب المدرسة الثانوية المختلطة، وسط أعمال استفزاز، ما أثار الرعب والهلع بين صفوف الطلبة.


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