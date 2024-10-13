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الولايات المتحدة تعرب عن قلقها العميق إزاء استهداف مواقع ل (يونيفيل) في لبنان

10/13/2024 4:33:27 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 13 - 10 (كونا) -- أعربت الولايات المتحدة عن بالغ قلقها إزاء قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار على مواقع عدة تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) في بيان الليلة الماضية إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يواف غالانت.
وذكر البيان أن أوستن أعرب خلال الاتصال عن قلقه العميق إزاء التقارير التي تفيد بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على مواقع حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان وكذلك إزاء مقتل جنديين لبنانيين.
ولفت إلى أن وزير الدفاع الأمريكي شدد بقوة على أهمية ضمان سلامة وأمن قوات (يونيفيل) والقوات المسلحة اللبنانية و"ضرورة التحول من العمليات العسكرية في لبنان إلى المسار الدبلوماسي في أقرب وقت ممكن".
وفيما يتعلق بقطاع غزة ذكر البيان أن الجانبان تناولا الوضع الإنساني المتدهور في القطاع وأن أوستن شدد على ضرورة اتخاذ خطوات لمعالجته.
يذكر أن (يونيفيل) كانت قد أعلنت خلال اليومين الماضيين عن سلسلة من الاعتداءات التي ارتكبتها قوات الاحتلال تجاه قواتها ما أدى إلى إصابة نحو أربعة جنود.
ويشهد لبنان منذ اكتوبر الماضي مواجهات عسكرية يومية أخذت حدتها بالتصاعد إلى أن تحولت منذ 23 سبتمبر الماضي إلى غارات جوية عنيفة يشنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مختلف المناطق اللبنانية موقعا خسائر بشرية ومادية كبيرة. (النهاية)

ا م م / ا ب خ




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