الولايات المتحدة تعرب عن قلقها العميق إزاء استهداف مواقع ل (يونيفيل) في لبنان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 13 - 10 (كونا) -- أعربت الولايات المتحدة عن بالغ قلقها إزاء قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار على مواقع عدة تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) في بيان الليلة الماضية إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه وزير
الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يواف غالانت.
وذكر البيان أن أوستن أعرب خلال الاتصال عن قلقه العميق إزاء التقارير التي تفيد بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على مواقع حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان وكذلك إزاء مقتل جنديين لبنانيين.
ولفت إلى أن وزير الدفاع الأمريكي شدد بقوة على أهمية ضمان سلامة وأمن قوات (يونيفيل) والقوات المسلحة اللبنانية و"ضرورة التحول من العمليات العسكرية في لبنان إلى المسار الدبلوماسي في أقرب وقت ممكن".
وفيما يتعلق بقطاع غزة ذكر البيان أن الجانبان تناولا الوضع الإنساني المتدهور في القطاع وأن أوستن شدد على ضرورة اتخاذ خطوات لمعالجته.
يذكر أن (يونيفيل) كانت قد أعلنت خلال اليومين الماضيين عن سلسلة من الاعتداءات التي ارتكبتها قوات الاحتلال تجاه قواتها ما أدى إلى إصابة نحو أربعة جنود.
ويشهد لبنان منذ اكتوبر الماضي مواجهات عسكرية يومية أخذت حدتها بالتصاعد إلى أن تحولت منذ 23 سبتمبر الماضي إلى غارات جوية عنيفة يشنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مختلف المناطق اللبنانية موقعا خسائر بشرية ومادية كبيرة. (النهاية)
ا م م / ا ب خ
MENAFN13102024000071011013ID1108773627
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.