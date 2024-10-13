تفاقم ضغوط التضخم في الصين.. والمستثمرون يسعون لمزيد من التحفيز

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت ضغوط التضخم في الصين، خلال شهر سبتمبر الماضي، مع ضعف الاستهلاك عن المتوقع وتراجع إنتاج المصانع، بينما يسعى المستثمرون إلى حث الحكومة على تقديم حزمة أكبر من التدابير لإنعاش وتحفيز الاقتصاد.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة“فاينانشيال تايمز” البريطانية، اليوم الأحد، فإن البيانات الأخيرة جاءت في الوقت الذي تنتظر فيه الأسواق المتقلبة في الصين معلومات أكثر تفصيلًا عن خطط بكين التحفيزية، خاصة بعد مؤتمر صحفي عقدته وزارة المالية، أمس السبت، تعهدت فيه بمزيد من الإنفاق لكنها لم تقدم سوى القليل من الأرقام الجديدة.

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وقال المكتب الوطني للإحصاء، اليوم، إن مؤشر أسعار المستهلك في الصين ارتفع بنسبة 0.4% على أساس سنوي في سبتمبر الماضي، وهو أضعف من دراسة استقصائية أجرتها مؤسسة“بلومبرج” للمحللين توقعت فيه ارتفاعا بنسبة 0.6% وانخفاضًا من 0.6% في أغسطس.

كذلك، انخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.8% على أساس سنوي، مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض نسبته 2.6% بعدما تسارع الانخفاض من 1.8% في أغسطس وكان أشد انخفاض في ستة أشهر.

وقالت مؤسسة“جولدمان ساكس” للخدمات الماليَّة والاستثماريَّة، إن التضخم الاستهلاكي كان مدعومًا بارتفاع أسعار المواد الغذائية، والتي تأثرت بالظروف الجوية السيئة والطلب الموسمي قبل عطلة الأسبوع الذهبي التي بدأت في الأول من أكتوبر الجاري في حين تُسلط قراءات التضخم، وفقًا لفاينانشيال تايمز، الضوء على كيف يعاني اقتصاد الصين من الضغوط الانكماشية الناجمة عن أزمة العقارات العميقة التي ضربت السوق المحلي في الفترة الأخيرة.

وهذه البيانات تأتي قبل قرارات الحكومة المقرر إصدارها هذا الأسبوع، والتي من المتوقع أن ترسم صورة لاقتصاد ذي سرعتين، حيث من المقرر تعويض أرقام التجارة القوية بأرقام الناتج المحلي الإجمالي الضعيفة للربع الثالث يوم الجمعة.

مع ذلك، يتوقع خبراء الاقتصاد أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للصين في الربع الثالث بأقل من الهدف الرسمي لبكين البالغ 5% على أساس سنوي، بينما حذر المحللون من أنه إذا تباطأ النمو بشكل أكبر وبدأ محرك التصدير الصيني في مواجهة المزيد من الحواجز، مثل الحمائية من شركاء تجاريين مهمين، فسيتعين على صناع السياسات اتخاذ المزيد من الإجراءات.

وفي مذكرة، قال لاري هو، كبير الاقتصاديين الصينيين في مجموعة“ماكواري”:“سيتعين على صناع السياسات تصعيد التحفيز السياسي”.

وأشار إلى أن المستثمرين ينتظرون أن توضح بكين خطط الإنفاق المالي الإضافية لدعم التحفيز النقدي، لكنهم أصيبوا بخيبة أمل بسبب الافتقار إلى التفاصيل في الإعلانات الحكومية اللاحقة.

وقال المحللون، إن في حين تريد الأسواق من الحكومة أن تقدم جبهة أكثر تصميمًا على التحفيز، فإن بكين ستحاول تجنب إغراق السوق بالائتمان. ويُلقى باللوم على جهود التحفيز السابقة في خلق فقاعة سوق العقارات.

وقالت هيئة الإحصاء، إن أسعار المنتجين الأضعف كانت مدفوعة بصناعة صهر المعادن الحديدية والدرفلة لإنتاج حديد التسليح، التي انخفضت بنسبة 11% على أساس سنوي وصناعات البنزين والفحم وغيرها من صناعات معالجة الوقود، بنسبة 9.4% كما انخفض سعر المصنع للسلع الاستهلاكية بنسبة 1.3%.

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