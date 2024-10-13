تطور التداول من الأسواق التقليدية إلى المنصات الرقمية

MENAFN - Al-Borsa News) شهد عالم تحولا جذريا على مدى العقود القليلة الماضية. من الأيام التي كانت تجري فيها التداولات في طوابق المادية ، إلى ظهور منصات رقمية. أدت التطورات التكنولوجية إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى الأسواق المالية. إذا كنت مهتماً بمعرفة كيف تغير التداول ، والأدوات الضرورية اليوم ، والتأثير الذي أحدثه على المتداولين من جميع المستويات، تابع معنا قراءة هذا المقال إلى الأخير.

بدايات التداول: قيم التداول في الأسواق التقليدية

التداول ، كما نعرفه اليوم ، له جذور عميقة يمكن إرجاعها إلى إنشاء البورصات الأولى. في البداية ، تتم إجراء المعاملات فعليًا، في غرف كبيرة حيث عمل سماسرة البورصة كوسطاء بين المشترين والبائعين. كانت هذه الأسواق التقليدية ، مثل تلك التي ظهرت في المدن الشهيرة مثل أمستردام أو نيويورك ، أماكن صاخبة حيث تم تنفيذ العمليات عن طريق الصوت.

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يتطلب تشغيل هذه البورصات المادية الوجود المادي و الفعلي للوسطاء، مما حد من إمكانية الوصول إلى الأسواق لمجموعة صغيرة من المشاركين. فقط أولئك الذين لديهم اتصالات مباشرة يمكنهم عقد الصفقات و إجراء المعاملات ، مما ترك معظم المستثمرين خارج العملية. بالإضافة إلى ذلك ، كان التداول في هذه المراحل المبكرة عملية بطيئة ومكلفة. لم يتم تحديث أسعار الأصول في الوقت الفعلي ، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرارات سريعة.

على الرغم من قيودها ، وضعت هذه الأسواق الأساس للنظام المالي الحديث. ومع ذلك، فإن القيود المفروضة الناجمة عن عدم إمكانية الوصول وبطء المعاملات دفعت الحاجة إلى تطور في طريقة التشغيل. وهكذا ، بمرور الوقت ، بدأت الابتكارات التكنولوجية في تغيير المشهد التجاري ، مما أدى إلى ظهور أول منصات إلكترونية سمحت بإحداث ثورة في طريقة عمل الأسواق.

تقدم التداول الإلكتروني

مع تقدم التكنولوجيا ، بدأت الأسواق المالية تشهد تغيرات كبيرة. كان إدخال منصات التداول الإلكترونية الأولى بمثابة ثورة غيرت تمامًا الطريقة التي يتم بها التداول في الأسواق. وقد مكّن هذا التطور من إجراء المعاملات بشكل أسرع وأكثر دقة وكفاءة، مما يلغي الحاجة إلى سماسرة البورصة للالتقاء فعليا في البورصات.

بشرت هذه المنصات الإلكترونية بعصر جديد ، حيث يمكن لأي شخص لديه إمكانية الوصول إلى جهاز كمبيوتر واتصال بالإنترنت المشاركة في الأسواق المالية. لم يعد من الضروري أن تكون في طوابق الصرف التقليدية أو الاعتماد حصريا على الوسطاء لتنفيذ الأوامر. لم يؤد هذا التغيير إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى الأسواق فحسب ، بل أدى أيضا إلى خفض تكاليف المعاملات بشكل كبير ، مما جعل التداول في متناول جمهور عالمي.

ثورة المنصات الرقمية في التداول الحديث

بفضل التقدم التكنولوجي ، أثبتت المنصات الرقمية نفسها كمركز و محور للتداول الحديث. كان أحد أهم الابتكارات هو إدخال منصات مثل MT4 ، التي غيرت تماما طريقة تفاعل المتداولين مع الأسواق المالية. لم تقم هذه المنصات الرقمية بتوسيع نطاق الوصول العالمي إلى التداول فحسب ، بل وفرت أيضا أدوات متقدمة كانت متاحة في السابق فقط للمتداولين المحترفين في المؤسسات الكبيرة.

تتميز MT4 بواجهتها سهلة الاستخدام ومجموعة الأدوات التي تتيح للمتداولين إجراء تحليل فني مفصل والوصول إلى الرسوم البيانية المتقدمة وتخصيص المؤشرات وفقا لاحتياجاتهم. بالإضافة إلى ذلك ، قدرتها على تنفيذ الأوامر بسرعة وكفاءة هي المفتاح لاعتمادها الجماعي. الآن ، بدلا من الاعتماد حصريا على الوسطاء ، يمكن للمتداولين إدارة تداولاتهم الخاصة من منازلهم المريحة أو في أي مكان في العالم متصل بالإنترنت.

ميزة أخرى حاسمة أحدثت ثورة في التداول الرقمي هي القدرة على استخدام MT4 لإجراء صفقات آلية من خلال أنظمة تعرف باسم المستشارين الخبراء (EAs). تسمح هذه الأنظمة للمتداولين بتنفيذ استراتيجيات معقدة دون الحاجة إلى مراقبة السوق يدويا في جميع الأوقات ، مما يؤدي إلى اختصار الوقت وتقليل الأخطاء البشرية. لم يؤد تأثير منصات مثل MT4 إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى التداول فحسب ، بل رفع جودة ودقة التداول في الأسواق المالية العالمية.

التداول في الوقت الفعلي: كيف سرعت المنصات الرقمية العملية

واحدة من أكبر التطورات التي أحدثتها رقمنة التداول هي القدرة على التداول في الوقت الفعلي. في الماضي ، واجه المتداولون التحدي المتمثل في التأخير الكبير في تنفيذ صفقاتهم. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الاعتماد على الوسطاء والطبيعة المادية للأسواق التقليدية. ومع ذلك ، فقد غيرت المنصات الرقمية هذا بشكل جذري ، مما سمح بإتمام المعاملات في غضون ثوان ، وهو أمر مهم في بيئة يمكن أن تتقلب فيها أسعار الأصول بسرعة.

لعبت منصات مثل MT4 دورا محوريا في هذا التحول. بفضل التكنولوجيا المتقدمة ، يمكن للمتداولين الآن رؤية الأسعار في الوقت الفعلي وتنفيذ الصفقات على الفور. تتيح هذه القدرة على التداول على الفور للمتداولين الاستفادة من الفرص التي تنشأ في السوق ، دون الحاجة إلى القلق بشأن التأخير في تنفيذ الأوامر. هذا مهم بشكل خاص في الأسواق شديدة التقلب مثل الفوركس ، حيث كل ثانية مهمة.

بالإضافة إلى ذلك ، تقدم MT4 عددا من الأدوات التي تساعد المتداولين على إدارة هذه الصفقات في الوقت الفعلي ، مثل القدرة على تعيين التنبيهات ودفع الإشعارات للبقاء على اطلاع على أي تغييرات في السوق. لا تسهل هذه الميزات المعاملات الأسرع فحسب ، بل تسمح أيضا باتخاذ قرارات أفضل ، حيث يمكن للمتداولين التصرف فورا بناء على التغيرات في الأسعار أو اتجاهات السوق.

تقدم التداول الآلي وتأثيره على الأسواق

قبل العصر الرقمي ، كان لا بد من اتخاذ جميع قرارات التداول يدويا ، الأمر الذي يتطلب جهدا مستمرا من التحليل واليقظة والتنفيذ. قد سمح تطوير الأنظمة الآلية للمتداولين بتفويض الكثير من هذه المهام إلى الخوارزميات التي تتبع استراتيجيات محددة مسبقا. وقد أدى ذلك إلى زيادة الكفاءة والقضاء إلى حد كبير على تأثير المشاعر البشرية على العمليات.

إحدى المنصات التي سهلت هذه الثورة هي MT4 ، حيث توفر إمكانية استخدام ما يسمى المستشارين الخبراء (EAs). هي أنظمة آلية تنفذ الأوامر بناء على القواعد المبرمجة من قبل المتداول نفسه. تسمح EAs ، على سبيل المثال ، بتنفيذ استراتيجيات معقدة تتطلب تداولات في أوقات محددة من اليوم ، أو اتباع اتجاهات السوق المحددة أو تنفيذ الصفقات بمجرد استيفاء شروط معينة.

الفائدة الرئيسية للتداول الآلي هي القدرة على التداول على مدار 24 ساعة في اليوم ، دون الحاجة إلى أن يراقب المتداول الأسواق باستمرار. هذا ذو قيمة خاصة في أسواق مثل االفوركس المفتوحة طوال اليوم بسبب أسعار الصرف العالمية. بالإضافة إلى ذلك ، يتيح استخدام منصات مثل MT4 للمتداولين تطوير واختبار استراتيجياتهم الخاصة قبل تنفيذها ، مع التأكد من أن الخوارزمية تعمل كما هو متوقع في ظروف السوق المختلفة.

لا يقتصر تأثير التداول الآلي على توفير الراحة فحسب ، بل زاد أيضا من الدقة في تنفيذ الأوامر وسمح للمتداولين باتباع نهج أكثر استراتيجية. من خلال إزالة المكون العاطفي للعملية ، تساعد الأنظمة الآلية على تجنب القرارات المتهورة والأخطاء الشائعة ، وبالتالي تحسين الكفاءة التشغيلية.