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باريس.. مظاهرة منددة بإنذارات إخلاء الاحتلال لمستشفيات شمال غزة

10/13/2024 4:16:19 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) باريس / PNN- نظم متضامنون مع شعبنا الفلسطيني، احتجاجا صامتا في مستشفى "بيتي سالبترير" التاريخي بالعاصمة الفرنسية باريس، للتنديد بإنذارات الاخلاء لمستشفيات شمال قطاع غزة.

ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين ولافتات كتبت عليها "نتضامن مع الكوادر الصحية العاملة تحت الحصار".

كما لفت المتظاهرون إلى أن غزة تشهد مجازر وحشية منذ أكثر من عام، وأن العديد من العاملين في قطاع الصحة وقعوا ضحايا تلك المجازر.

وارتدى المتظاهرون مآزر مطلية باللون الأحمر وأقنعة على وجوههم وكوفيات فلسطينية على أكتافهم.

وكانت قوات الاحتلال أنذرت مستشفيات "كمال عدوان" و"الإندونيسي" و"العودة" بالإخلاء من الطواقم الطبية والمرضى، مهددة بقتل واعتقال من في الداخل، على غرار ما حدث في "مستشفى الشفاء" قبل شهور.

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