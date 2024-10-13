باريس.. مظاهرة منددة بإنذارات إخلاء الاحتلال لمستشفيات شمال غزة

(MENAFN
- Palestine News Network
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باريس / PNN- نظم متضامنون مع شعبنا الفلسطيني، احتجاجا صامتا في مستشفى
"بيتي سالبترير" التاريخي بالعاصمة الفرنسية باريس، للتنديد بإنذارات الاخلاء لمستشفيات شمال قطاع غزة.
ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين ولافتات كتبت عليها "نتضامن مع الكوادر الصحية العاملة تحت الحصار".
كما لفت المتظاهرون إلى أن غزة تشهد مجازر وحشية منذ أكثر من عام، وأن العديد من العاملين في قطاع الصحة وقعوا ضحايا تلك المجازر.
وارتدى المتظاهرون مآزر مطلية باللون الأحمر وأقنعة على وجوههم وكوفيات فلسطينية على أكتافهم.
وكانت قوات الاحتلال أنذرت مستشفيات "كمال عدوان" و"الإندونيسي" و"العودة" بالإخلاء من الطواقم الطبية والمرضى، مهددة بقتل واعتقال من في الداخل، على غرار ما حدث في "مستشفى الشفاء" قبل شهور.
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