الاحتلال يعتقل 14 مواطنا من بلدتي سعير وبني نعيم شرق الخليل

MENAFN - Palestine News ) الخليل / PNN - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 14 مواطنا خلال اقتحام بلدتي سعير، وبني نعيم شرق الخليل.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سعير شرق الخليل وداهمت عدة منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها ونكلت بالمواطنين، واعتقلت كلا من: علاء عايد الفروخ، ويزن جمال سليمان الفروخ، ورياض سامي جرادات، وباسل وعبد المنعم جرادات، وصايل تيسير شاهين جرادات، ونضال اسحق جرادات، ونجله

عبد الله، واياد اسحق حامد جرادات، وإسحاق اياد إسحاق جرادات، وأحمد نصر الفروخ.

كما داهمت قوات الاحتلال بلدة بني نعيم شرق الخليل، واعتقلت علي يعقوب صوالحة، وبهاء مازن بلوط، وعبد يوسف مرعي، وشقيقه حسام.

من جهة أخرى، شددت قوات الاحتلال من إغلاقها لمداخل بلدات ومخيمات ومدينة الخليل، وأبقت على إغلاق حارات البلدة القديمة، ونصبت عدة حواجز عسكرية على بعض المداخل وفتشت مركبات المواطنين ودققت في هوياتهم.