رهان الوقت.. من المستفيد من إطالة أمد الحرب في غزة ولبنان؟

MENAFN - Palestine News ) غزة / PNN - أجمع محللون سياسيون، على أن إطالة أمد الحرب، في قطاع غزة ولبنان، يخدم إسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين بالدرجة الأولى، في ظل حالة الاصطفاف المحمل بالدعم غير المتناهي، الأمريكي والغربي لتل أبيب.

وقال محللون، إن إطالة أمد الحرب، لا يخدم الفلسطينيين أو اللبنانيين بقدر ما تحمل من خسائر، لاسيما مع الدمار الذي حل على بيروت وجنوب لبنان وقطاع غزة.

وأوضحوا أن رهان الوقت، سيؤدي إلى أن يستمر نتنياهو في السلطة حتى عام 2026، بعد أن كان مستقبله السياسي على المحك، بل يجعل وجوده عبر حزب الليكود والائتلاف اليميني قائم بقوة في أي قادمة.

وأشاروا إلى أن قرار إطالة أمد الحرب، أمريكي إسرائيلي، بغرض تصفية ما استفادت منه إيران من مكاسب أتيحت لها عند تطبيق مخطط "الفوضى الخلاقة" في الشرق الأوسط، مما خدم أغراض طهران التوسعية.

وتوضح الباحثة السياسية تمارا حداد، أن إطالة أمد الحرب في غزة ولبنان، هي لمصلحة إسرائيل بشكل عام ومن كافة النواحي، ووفقا للمؤشرات والمعطيات، في ظل الدعم الغربي غير المحدود، فهي لصالح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بينيامين نتنياهو، سواء على المستوى الشخصي أو فيما يخص إنقاذ وتحصين مستقبله السياسي حتى عام 2026 بعد أن كان مهدداً.

وتقول حداد لـ"إرم نيوز"، إنه على المستوى الداخلي في إسرائيل، فإن استمرار الحرب على الجبهتين، سيقلب الموازين لصالح نتنياهو وحزب "الليكود" مع إجراء أي انتخابات مما يقوي فرص فوزه هو وحكومته وائتلافه اليميني.

ورفضت حداد ما يروج له البعض من رؤى خاطئة، على حد قولها، من أن إطالة أمد الحرب لصالح“حركة حماس , حزب الله” في وقت وضح فيه استنزافهم العسكري، فضلا عن ما حل بلبنان وقطاع غزة، مشيرة إلى أن "حماس" تعتقد أن الاستنزاف سيقلل من الوضعية العسكرية لإسرائيل.

ولكن الحقيقة أن هناك دعماً أمريكياً وأوروبياً في جميع الأوجه لـ"تل أبيب" التي لا تقوم بالمهام لوحدها، وهو ما يقوي من وضعيتها.

وقالت إن "ما بات عليه قطاع غزة ودمار جنوب لبنان، وسط عدم القدرة على صد القصف الجوي أو التعامل مع الحصار المفروض أو القتل الممنهج من جانب إسرائيل، يوضح من المستفيد من إطالة أمد الحرب".

وترى حداد بأن هناك تعاملاً أمريكياً إسرائيلياً يقوم على عدة جبهات، بهدف قطع أذرع ما يسمى محور "الممانعة" والقضاء على أي مستقبل لتلك الأجنحة، وذلك بعدما لمست واشنطن بأن ما نتج عن مخطط "الفوضى الخلاقة" استفادت إيران منه.

وأشار إلى انتشار ميليشيات إيران لتتحكم في دول عربية مثل لبنان والعراق لصالح خطط طهران التوسعية، فكان القرار الأمريكي بالتعامل مع هذه الأذرع التي ستتأثر ويتم استنزافها، عبر رهان الوقت.

ويؤكد الخبير في الشؤون الإسرائيلية نزار نزال، أن طول أمد الحرب يخدم بالدرجة الأولى الإسرائيليين، في ظل اصطفاف دولي كبير ودعم أمريكي وغربي غير متناهٍ لـ"تل أبيب"، ولا يخدم الفلسطينيين أو اللبنانيين بقدر ما تحمله الخسائر لهم.

وبين نزال، أن هذه المساندة الغربية اللامحدودة لإسرائيل، قامت بالتغطية شكلا ومضمونا على النزيف الذي يصيب الجيش الإسرائيلي في الفترة الأخيرة، سواء في الجبهة اللبنانية أم في الجبهة الجنوبية داخل غزة.

وأشار إلى أن هناك محاولة في القطاع من جانب الفلسطينيين، للتكيف مع الواقع الجديد، والعودة إلى الواجهة في استهداف الآلة العسكرية الإسرائيلية وسط خسائر يومية لجيش الاحتلال، وهناك نفس الأمر في مواجهات بالجنوب اللبناني.

ولكن مع ذلك، فإن طول أمد الحرب، يجعل كفة الخسائر أثقل كثيراً في الطرف اللبناني والفلسطيني، بشكل أكبر من الطرف الإسرائيلي، وبالتالي فإن "تل أبيب" تتمسك بإطالة الأمد، لأنه يخدم أجندة لها علاقة بتفاصيل وأهداف تبتغيها في المرحلة القادمة.

وأشار نزال إلى أن هذه الأجندة التي تستهدفها إسرائيل بدعم غربي غير محدود، هي "قصقصة" أجنحة إيران في المنطقة، وبعد ذلك سيذهب الإسرائيليون إلى سوريا وأيضاً يكون التوجه مباشرة نحو جغرافيا إيران.