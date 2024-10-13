مواجهات مع قوات الاحتلال في حوسان

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم / PNN - اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، في قرية حوسان غرب بيت لحم.

وأفاد مدير مجلس قروي حوسان رامي حمامرة لمراسلنا، بأن المواجهات تركزت في منطقة المطينة على المدخل الشرقي، حيث أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام.

وأضاف حمامرة أن قوات الاحتلال أجبرت أصحاب المحلات التجارية في منطقة المطينة إغلاقها، ومنعت حركة مرور المركبات وتنقلات المواطنين.