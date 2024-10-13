مواجهات مع قوات الاحتلال في حوسان

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم / PNN - اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، في قرية حوسان غرب بيت لحم.
وأفاد مدير مجلس قروي حوسان رامي حمامرة لمراسلنا، بأن المواجهات تركزت في منطقة المطينة على المدخل الشرقي، حيث أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام.
وأضاف حمامرة أن قوات الاحتلال أجبرت أصحاب المحلات التجارية في منطقة المطينة إغلاقها، ومنعت حركة مرور المركبات وتنقلات المواطنين.
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