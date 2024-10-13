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أمريكا تقول إن إسرائيل حددت أهدافا لضربها في إيران

10/13/2024 4:16:18 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) واشنطن / PNN - ذكرت شبكة“إن.بي.سي” التلفزيونية أمس السبت، أن مسؤولين أمريكيين عبّروا عن اعتقادهم أن إسرائيل حددت أهدافا في ردها على الهجوم الإيراني الأخير على البنية التحتية العسكرية والطاقة.

ونقلت الشبكة عن مسؤولين أمريكيين لم تذكر أسماءهم، إنه لا يوجد ما يشير إلى أن إسرائيل ستستهدف منشآت نووية أو تنفذ عمليات اغتيال، مضيفا أن إسرائيل لم تتخذ قرارات نهائية بشأن كيفية وموعد الرد.

ونقلت“إن بي سي”
عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن الرد قد يأتي خلال عطلة عيد الغفران الحالية.

وقالت إسرائيل مرارا وتكرارا إنها سترد على الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، والذي جاء ردا على الضربات الإسرائيلية في لبنان وغزة ومقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.

MENAFN13102024000205011050ID1108773564

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