أمريكا تقول إن إسرائيل حددت أهدافا لضربها في إيران

(MENAFN
- Palestine News Network
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واشنطن / PNN - ذكرت شبكة“إن.بي.سي” التلفزيونية أمس السبت، أن مسؤولين أمريكيين عبّروا عن اعتقادهم أن إسرائيل حددت أهدافا في ردها على الهجوم الإيراني الأخير على البنية التحتية العسكرية والطاقة.
ونقلت الشبكة عن مسؤولين أمريكيين لم تذكر أسماءهم، إنه لا يوجد ما يشير إلى أن إسرائيل ستستهدف منشآت نووية أو تنفذ عمليات اغتيال، مضيفا أن إسرائيل لم تتخذ قرارات نهائية بشأن كيفية وموعد الرد.
ونقلت“إن بي سي”
عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن الرد قد يأتي خلال عطلة عيد الغفران الحالية.
وقالت إسرائيل مرارا وتكرارا إنها سترد على الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، والذي جاء ردا على الضربات الإسرائيلية في لبنان وغزة ومقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.
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