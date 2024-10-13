الاحتلال يشدد اجراءاته العسكرية على حاجزي عورتا ودير شرف في نابلس
التاريخ
10/13/2024 4:16:18 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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نابلس / PNN- شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إجراءاتها العسكرية على حاجزي عورتا، ودير شرف غرب نابلس.
وقالت مصادر محلية إن الاحتلال شدد إجراءاته العسكرية على الحاجزين، ما أدى إلى أزمة مركبات على طول مئات الأمتار.
ويعاني المواطنون من ويلات الحواجز المحيطة بنابلس، الأمر الذي أعاق تنقلاتهم، وأثر سلبا على حياتهم اليومية.
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