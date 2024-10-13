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الاحتلال يقتحم بيت لقيا ويستولي على معدات منجرة

10/13/2024 3:09:32 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، بلدة بيت لقيا شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال استولى خلال الاقتحام على معدات منجرة بيت المقدس، وداهم عددا من منازل المواطنين وعاث فيها خرابا.

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