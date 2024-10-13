الاحتلال يقتحم بيت لقيا ويستولي على معدات منجرة
التاريخ
10/13/2024 3:09:32 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
رام الله / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، بلدة بيت لقيا شمال غرب رام الله.
وأفادت مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال استولى خلال الاقتحام على معدات منجرة بيت المقدس، وداهم عددا من منازل المواطنين وعاث فيها خرابا.
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