ثمانية شهداء من عائلة واحدة في قصف الاحتلال لمنزل بالنصيرات وسط قطاع غزة

MENAFN - Palestine News ) غزة/PNN-استشهد ثمانية مواطنين من عائلة واحدة، اليوم الأحد، في طائرات الاحتلال الحربية منزلهم في النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا لعائلة أبو دلال في النصيرات، ما أدى لاستشهاد ثمانية مواطنين من عائلة أبو غالي كانوا قد نزحوا إلى منزل عائلة أبو دلال سابقا، هم الزوج وليد أبو غالي وزوجته شهيرة، وأبنائهم الستة محمد، وأحمد، وياسمين، وسماح، ويارا، وتالا، نقلوا إلى العودة.

ويواصل الاحتلال حصار مخيم جباليا شمال قطاع لليوم الثامن على التوالي، ونسف، اليوم، عددا من منازل المواطنين باستخدام الروبوتات المتفجرة، بالتزامن مع اشتعال النيران في مناطق عديدة في المخيم إثر القصف المتكرر.

وأشارت مصادر محلية، إلى أن حريقا نشب في منزل لعائلة أبو هاشم جراء استهداف صاروخي عند مفرق عبد العال في شارع الجلاء شمال غرب مدينة غزة.

وأطلقت طائرة مسيرة للاحتلال من نوع "الكواد كابتر" النار بشكل كثيف، إضافة إلى قصف مدفعي على منازل المواطنين في شارع السكة شرق حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,175 مواطنا، وإصابة 98,336آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.