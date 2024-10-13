ثمانية شهداء من عائلة واحدة في قصف الاحتلال لمنزل بالنصيرات وسط قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network
)
غزة/PNN-
استشهد ثمانية مواطنين من عائلة واحدة، اليوم الأحد، في قصف
طائرات الاحتلال الحربية منزلهم في النصيرات وسط قطاع غزة.
وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا لعائلة أبو دلال في النصيرات، ما أدى لاستشهاد ثمانية مواطنين من عائلة أبو غالي كانوا قد نزحوا إلى منزل عائلة أبو دلال سابقا، هم الزوج وليد أبو غالي وزوجته شهيرة، وأبنائهم الستة محمد، وأحمد، وياسمين، وسماح، ويارا، وتالا، نقلوا إلى مستشفى العودة.
ويواصل الاحتلال حصار مخيم جباليا شمال قطاع لليوم الثامن على التوالي، ونسف، اليوم، عددا من منازل المواطنين باستخدام الروبوتات المتفجرة، بالتزامن مع اشتعال النيران في مناطق عديدة في المخيم إثر القصف المتكرر.
وأشارت مصادر محلية، إلى أن حريقا نشب في منزل لعائلة أبو هاشم جراء استهداف صاروخي عند مفرق عبد العال في شارع الجلاء شمال غرب مدينة غزة.
وأطلقت طائرة مسيرة للاحتلال من نوع "الكواد كابتر" النار بشكل كثيف، إضافة إلى قصف مدفعي على منازل المواطنين في شارع السكة شرق حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.
وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,175 مواطنا، وإصابة 98,336آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.
MENAFN13102024000205011050ID1108773336
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.