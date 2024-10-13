السقا : تكلفة إعادة إغاثة وإعمار غزة تفوق 120 مليار دولار بعد عام من الحرب

MENAFN - Palestine News ) غزة /PNN / صرح د. لؤي السقا خبير الاقتصاد والعلاقات الدولية اليوم ان تكلفة إعادة إغاثة وإعمار غزة تفوق 120 مليار دولار بعد عام من الحرب في غزة، و ان إعادة إغاثة وإعمار غزة بعد عام من الحرب ليست مجرد مهمة إنسانية أو اقتصادية، بل هي ضرورة لتحقيق الاستقرار في المنطقة. ومع تجاوز التكلفة المتوقعة 120 مليار دولار، تبدو التحديات هائلة وتتطلب جهوداً دولية منسقة ودعماً مستداماً. و إن الاستثمار في إعادة بناء غزة لن يسهم فقط في تحسين حياة سكانها، بل سيساهم أيضاً في تحقيق الاستقرار في المنطقة على المدى الطويل ان آثار الدمار واضحة على جميع المستويات، سواء في البنية التحتية أو الاقتصاد أو النسيج الاجتماعي و تعتبر الحرب التي شهدتها غزة واحدة من أشد الحروب التي مرت على القطاع، حيث ألحقت أضراراً بالغة في كافة مناحي الحياة.

ومع بدء الحديث عن إعادة الإغاثة والإعمار، برزت تقديرات تشير إلى أن التكلفة المتوقعة ستتجاوز 120 مليار دولار، وهو مبلغ ضخم يضع تحديات كبيرة أمام المجتمع الدولي والسلطة الفلسطينية.

واشار السقا الي ان البنية التحتية المدمرة والتي الأكثر تضرراً، حيث تعرضت المستشفيات، المدارس، شبكات المياه والكهرباء، وشبكات الصرف الصحي للتدمير أو الأضرار الجسيمة. هذا الدمار يترك أثراً مباشراً على حياة السكان، ويعقد عمليات الإغاثة الإنسانية، حيث أن إعادة بناء هذه المنشآت تحتاج إلى سنوات من العمل واستثمارات ضخمة.

ولقد قدر البنك الدولي والعديد من المؤسسات الدولية أن تكلفة إعادة بناء البنية التحتية الأساسية فقط قد تتجاوز 50 مليار دولار. هذا المبلغ يشمل إعادة إنشاء شبكات الطرق ، وترميم المنشآت الحيوية مثل المستشفيات والمدارس والخدمات الاساسية الحياتية.

وبينا السقا ان الإغاثة الإنسانية و الحاجة الماسة لمساعدة فورية إلى جانب البنية التحتية، تحتاج غزة إلى برامج إغاثية واسعة النطاق لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان. الحرب تركت ما يقارب أكثر من نصف مليون شخص بلا مأوى، في حين أن أكثر من 90% من السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي. لتلبية هذه الاحتياجات العاجلة، و تقدر الأمم المتحدة أن غزة بحاجة إلى أكثر من 20 مليار دولار لتمويل برامج الإغاثة الإنسانية على المدى القصير، بما في ذلك توفير المساعدات الغذائية، والمأوى، والخدمات الصحية الطارئة.

كما قال السقا ان إعادة بناء الاقتصاد و تحديات النمو المستدام للاقتصاد بسب تضرر غزة اقتصادياً بشكل غير مسبوق. ولقد تعرضت آلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة للدمار أو التوقف عن العمل، ما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة إلى مستويات قياسية تجاوزت 85 %. بالإضافة إلى ذلك، تسببت الحرب في خسائر فادحة للصناعات الحيوية مثل الزراعة والصيد والصناعة الخفيفة.

وشدد على ان إعادة بناء الاقتصاد يتطلب استثمارات ضخمة تفوق 50 مليار دولار، مع التركيز على تعزيز القطاعات الحيوية التي يمكن أن توفر فرص عمل للسكان، مثل الزراعة، تكنولوجيا المعلومات، والقطاع الصحي. كذلك، هناك حاجة إلى تسهيلات لإعادة إدماج الشباب في سوق العمل عبر برامج تدريبية وتأهيلية.

واشار السقا الي ان الدعم الدولي سوف يكون محور إعادة الإعمار والتي سوف تعتبر مساهمة المجتمع الدولي أساسية في نجاح عملية إعادة الإعمار.ولذلك تحتاج السلطة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية إلى دعم مالي كبير من الدول المانحة، والمؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلى جانب الدعم الفني لإعادة بناء المؤسسات وتقديم الخدمات في جميع المجالات الأمنية والصحية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية....

ومع أن الدول المانحة قد تعهدت بتقديم مساعدات تصل إلى عشرات المليارات، إلا أن التحدي يكمن في تحويل هذه التعهدات إلى تمويل فعلي .