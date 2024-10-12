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آلية التقديم في سفراء المكتبات

10/12/2024 11:27:26 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت هيئة المكتبات بالتعاون مع البوابة الوطنية للهوايات ((هاوي))، مبادرة ((سفراء المكتبات))، لأندية ((هاوي)) المتخصصة في القراءة، لتعزيز ثقافة القراءة والمساهمة في رفع الوعي القرائي.
آلية التقديم
- الدخول على تطبيق هاوي.
- الضغط على إعلان سفراء المكتبات.
- تحميل نموذج الطلب وتعبئته.
- إرسال مستندات الطلب مع المستندات الداعمة عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك.
- يتم مراجعة الطلب من قبل الجهة.
- إشعار النادي بقبول الطلب أو الرفض.
شروط الدعم
1- الدعم للفعاليات والمسابقات.
2- الدعم للأدوات والمنتجات.
3- الدعم للدورات التدريبية للأندية والأعضاء.
4- الدعم مقتصر على أندية القراءة ولممارسة الهواية فقط.
5- عرض سعر من المورد مختوم وموقع.
6- عدد أعضاء النادي 10 أشخاص وأكثر.

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