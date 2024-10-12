آلية التقديم في سفراء المكتبات

(MENAFN
- Al Watan)
أطلقت هيئة المكتبات بالتعاون مع البوابة الوطنية للهوايات ((هاوي))، مبادرة ((سفراء المكتبات))، لأندية ((هاوي)) المتخصصة في القراءة، لتعزيز ثقافة القراءة والمساهمة في رفع الوعي القرائي.
آلية التقديم
- الدخول على تطبيق هاوي.
- الضغط على إعلان سفراء المكتبات.
- تحميل نموذج الطلب وتعبئته.
- إرسال مستندات الطلب مع المستندات الداعمة عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك.
- يتم مراجعة الطلب من قبل الجهة.
- إشعار النادي بقبول الطلب أو الرفض.
شروط الدعم
1- الدعم للفعاليات والمسابقات.
2- الدعم للأدوات والمنتجات.
3- الدعم للدورات التدريبية للأندية والأعضاء.
4- الدعم مقتصر على أندية القراءة ولممارسة الهواية فقط.
5- عرض سعر من المورد مختوم وموقع.
6- عدد أعضاء النادي 10 أشخاص وأكثر.
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