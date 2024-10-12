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102% زيادة سجلات قطاع تطوير الألعاب الإلكترونية

10/12/2024 11:27:26 PM
(MENAFN- Al Watan) سيطر تطوير الألعاب الإلكترونية على أكثر الأنشطة الاقتصادية نموًا في القطاعات الواعدة، خلال الربع الثالث من العام الحالي، حيث فاقت نمو السجلات القائمة نمو 11 قطاعات أخرى، والتي بلغت 102%، في وقت سجلت 6 مناطق، ممثلة في: الرياض، ومكة المكرمة، والشرقية، والمدينة المنورة، وعسير، والقصيم، أكثر مناطق المملكة نموًا في سجلات الأنشطة الاقتصادية القائمة في القطاعات الواعدة على مستوى مناطق المملكة.
فرص تنموية
كشف تقرير القطاعات الواعدة للربع الثالث من العام الحالي، تشكيل القطاعات الواحدة إحدى الفرص التي أطلقتها رؤية المملكة أمام قطاع الأعمال المحلي والأجنبي، ومساهمتها بشكل مباشر في الناتج المحلي الإجمالي، والتي تأتي أبرزها في أنشطة النقل والخدمات اللوجستية، والتقنية، والفنون والترفيه، والتسلية وغيرها، مما يوفر لقطاع الأعمال فرصا لتنمية الأعمال، والتوسع في الشراكات، وتتمثل القطاعات الواعدة في 12 نشاطًا اقتصاديًا ممثلة في: تطوير الألعاب الإلكترونية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وحلول التقنية المالية، وتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين، والتعلم في مجال الرياضة والترفيه، وأنشطة النوادي الرياضية، وأبحاث السوق واستطلاعات الرأي، والخدمات اللوجستية، والشقق الفندقية، ومراكز الاسترخاء والعناية الشخصية، وتنظيم الرحلات السياحية.
صدارة القطاعات
تصدر تطوير الألعاب الإلكترونية القطاعات الواعدة، حيث سجلت السجلات القائمة نموًا بـ102%، والتي بلغت 5675 سجلات قائمة، مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي والتي بلغت 2803 سجلات قائمة، وتصدرت منطقة الرياض أعلى مناطق المملكة سجلات قائمة في تطوير الألعاب الإلكترونية بـ59%، وحلت منطقة مكة المكرمة ثانيًا، بإجمالي 2235 سجلا قائمة بـ39%، والشرقية ثالثًا، بإجمالي 582 سجل بـ10%، والمدينة المنورة رابعًا، بإجمالي 180 سجلا بـ3%، والقصيم خامسًا، بإجمالي 89 سجلا بـ2%.
%68 خدمات لوجستية
ارتفعت سجلات الخدمات اللوجستية في الربع الثالث من العام الحالي 68%، والتي حلت ثانيًا كأكثر القطاعات الواعدة نموًا، حيث بلغت 14.206 ألف سجلات قائمة، مقابل 8443 سجلات في الفترة نفسها من العام الماضي، وتصدرت منطقة الرياض سجلات الخدمات اللوجستية، والتي بلغت 6909 سجلات بـ49%، وحلت منطقة مكة المكرمة ثانيًا، بإجمالي 3725 سجلا بـ26%، والشرقية ثالثًا، بإجمالي 1742 سجلا بـ12%، والقصيم رابعًا، بإجمالي 437 سجلا بـ3%، والمدينة المنورة ثالثًا، بإجمالي 391 سجلا بـ2.75%.
%49 نموًا
سجلت تقنيات الذكاء الاصطناعي ثالث القطاعات الواعدة نموًا بـ49%، حيث بلغت إجمالي السجلات القائمة 10.183 ألف سجل، وتصدرت منطقة الرياض أعلى مناطق المملكة سجلات، بإجمالي 6316 سجل بـ62%، وحلت منطقة مكة المكرمة ثانيًا، بإجمالي 1988 سجلا بـ20%، والشرقية ثالثًا، بإجمالي 1054 سجلا بـ10%، والمدينة المنورة رابعًا، بإجمالي 293 سجلا بـ3%، والقصيم خامسًا، بإجمالي 137 سجلا بـ1%.
تقنية الطباعة
حلت تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد كرابع القطاعات الواعدة نموًا بـ48%، حيث بلغت إجمالي السجلات القائمة 5440 سجلا، مقابل 3655 سجلات في الربع الثالث من العام الماضي، وتصدرت منطقة الرياض مناطق المملكة سجلات قائمة في تقنية الطباعة، والتي بلغت 3111 سجلا بـ57%، وحلت مكة المكرمة ثانيا، بإجمالي 1202 سجل بـ22%، والشرقية ثالثًا، بإجمالي 588 سجلا بـ11%، والمدينة المنورة رابعًا، بإجمالي 184 سجلا بـ3%، والقصيم خامسًا، بإجمالي 85 سجلات بـ2%.
الشقق الفندقية خامسا
بلغ نمو السجلات القائمة للشقق الفندقية 43%، والتي حلت خامسًا كأعلى القطاعات الواعدة نموًا، وبلغت إجمالي السجلات القائمة 8583 سجلات قائمة، مقابل 5973 سجلا قائمة في الربع المماثل للعام الماضي، وتصدرت منطقة مكة المكرمة سجلات الشقق الفندقية القائمة، بإجمالي 3485 سجلات بـ41%، وحلت الرياض ثانيا، بإجمالي 2686 سجلا بـ31%، والمدينة المنورة ثالثًا، بإجمالي 749 سجلات بـ9%، والشرقية رابعًا، بإجمالي 605 سجلات بـ7%، وعسير خامسًا، بإجمالي 356 سجلا بـ4%.
الألعاب الإلكترونية الأكثر نموًا بالقطاعات الواعدة
- 6 مناطق تتصدر سجلات القطاعات الواعدة.
- 12 نشاطًا اقتصاديًا في القطاعات الواعدة.
- 4 إسهامات للقطاعات الواعدة.
- الأنشطة المالية والتأمين والنوادي الرياضية أقل القطاعات نموًا.
أكثر القطاعات نموًا
- تطوير الألعاب الإلكترونية 102%.
- الخدمات اللوجستية 68%.
- تقنيات الذكاء الاصطناعي 49%.
- تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد 48%.
- الشقق الفندقية 43%.
تطوير الألعاب الإلكترونية
- %102 نمو السجلات القائمة.
- 10.183 ألف سجلات قائمة.
أعلى المناطق
- الرياض 59%.
- مكة المكرمة 39%.
- الشرقية 10%.
- المدينة المنورة 3%.
- القصيم 2%.

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