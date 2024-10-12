Sunday, 13 October 2024 07:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الشرقية تستضيف معرض وظائف 2024

10/12/2024 11:27:25 PM
(MENAFN- Al Watan) ينطلق الاثنين معرض ((وظائف 2024))، الذي تنظمه غرفة الشرقية ممثلة بمركز التوظيف خلال الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر الجاري، برعاية أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، على أرض شركة معارض الظهران الدولية ((الظهران إكسبو)) بالراكة.
ويتيح المعرض للباحثين والباحثات عن فرصة وظيفية التسجيل عبر الموقع الرسمي للمعرض، حيث يتطلب تعبئة استمارة تسجيل بسيطة إلكترونيا تتضمن المعلومات الشخصية والخبرات المتوافرة والحصول على رمز الاستجابة السريع QR. كما أن التسجيل شرط لدخول المعرض، ويمنع إحضار الورق والسيرة الذاتية المطبوعة.
ويهدف المعرض إلى توفير منصة متكاملة تجمع بين الباحثين عن عمل وأصحاب العمل من مختلف القطاعات، مما يسهم في تعزيز فرص التوظيف في السوق المحلي، ويتميز بتنوع الشركات، حيث يشمل مجموعة من الشركات الكبرى في مجالات التكنولوجيا، والصناعة، والخدمات، والقطاع الصحي.
وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، بدر بن سليمان الرزيزاء، أن المعرض يتيح للباحثين والباحثات عن فرص وظيفية التواصل المباشر مع أصحاب العمل وممثلي المؤسسات، حيث يمكنهم الاستفسار والتعرف على المزيد حول الشركات واحتياجاتها من التخصصات والفرص المتاحة، مبينًا أن المعرض يعد فرصة للباحثين عن العمل للتعرف على أي صناعة أو تخصص بشكل أفضل، بحيث يمكنهم ذلك من استكشاف الشركات والمؤسسات المشاركة، ومعرفة المزيد عن احتياجات الصناعة والاتجاهات العالمية الحالية. كما يمكن للمشاركين في المعرض تقديم سيرتهم الذاتية إلكترونيا وبشكل مباشر إلى مسؤولي الموارد البشرية.
ودعت غرفة الشرقية الباحثين والباحثات عن فرصة وظيفية إلى إكمال عملية التسجيل الإلكتروني في المعرض، حيث يمثل فرصة مميزة لاكتساب المعرفة، وتوسيع الشبكات المهنية، وزيادة فرص الحصول على وظائف ملائمة.

MENAFN12102024000089011017ID1108773136

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث