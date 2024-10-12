الشرقية تستضيف معرض وظائف 2024

(MENAFN
- Al Watan)
ينطلق الاثنين معرض
((وظائف 2024))، الذي تنظمه غرفة الشرقية ممثلة بمركز التوظيف خلال الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر الجاري، برعاية أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، على أرض شركة معارض الظهران الدولية ((الظهران إكسبو)) بالراكة.
ويتيح المعرض للباحثين والباحثات عن فرصة وظيفية التسجيل عبر الموقع الرسمي للمعرض، حيث يتطلب تعبئة استمارة تسجيل بسيطة إلكترونيا تتضمن المعلومات الشخصية والخبرات المتوافرة والحصول على رمز الاستجابة السريع QR. كما أن التسجيل شرط لدخول المعرض، ويمنع إحضار الورق والسيرة الذاتية المطبوعة.
ويهدف المعرض إلى توفير منصة متكاملة تجمع بين الباحثين عن عمل وأصحاب العمل من مختلف القطاعات، مما يسهم في تعزيز فرص التوظيف في السوق المحلي، ويتميز بتنوع الشركات، حيث يشمل مجموعة من الشركات الكبرى في مجالات التكنولوجيا، والصناعة، والخدمات، والقطاع الصحي.
وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، بدر بن سليمان الرزيزاء، أن المعرض يتيح للباحثين والباحثات عن فرص وظيفية التواصل المباشر مع أصحاب العمل وممثلي المؤسسات، حيث يمكنهم الاستفسار والتعرف على المزيد حول الشركات واحتياجاتها من التخصصات والفرص المتاحة، مبينًا أن المعرض يعد فرصة للباحثين عن العمل للتعرف على أي صناعة أو تخصص بشكل أفضل، بحيث يمكنهم ذلك من استكشاف الشركات والمؤسسات المشاركة، ومعرفة المزيد عن احتياجات الصناعة والاتجاهات العالمية الحالية. كما يمكن للمشاركين في المعرض تقديم سيرتهم الذاتية إلكترونيا وبشكل مباشر إلى مسؤولي الموارد البشرية.
ودعت غرفة الشرقية الباحثين والباحثات عن فرصة وظيفية إلى إكمال عملية التسجيل الإلكتروني في المعرض، حيث يمثل فرصة مميزة لاكتساب المعرفة، وتوسيع الشبكات المهنية، وزيادة فرص الحصول على وظائف ملائمة.
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