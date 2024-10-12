العالمي والدون يقتربان من التجديد
التاريخ
10/12/2024 11:27:24 PM
(MENAFN
- Al Watan)
تواصل إدارة النصر سعيها وراء تجديد عقد البرتغالي كريستيانو رونالدو. وبينت مصادر أن رونالدو عقد اجتماعا قبل التوجه لمعسكر المنتخب البرتغالي مع الرئيس التنفيذي للنصر، جويدو فينجا، لدراسة إمكانية تجديد عقده الذي ينتهي صيف 2025. وقد أبدى الدون أنه يتطلع للاستمرار مع العالمي لمواسم عدة، إذ إنه يأمل أن يشارك في بطولة كأس العالم 2026 مع منتخب
بلاده.
MENAFN12102024000089011017ID1108773127
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.