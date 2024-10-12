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العالمي والدون يقتربان من التجديد

10/12/2024 11:27:24 PM
(MENAFN- Al Watan) تواصل إدارة النصر سعيها وراء تجديد عقد البرتغالي كريستيانو رونالدو. وبينت مصادر أن رونالدو عقد اجتماعا قبل التوجه لمعسكر المنتخب البرتغالي مع الرئيس التنفيذي للنصر، جويدو فينجا، لدراسة إمكانية تجديد عقده الذي ينتهي صيف 2025. وقد أبدى الدون أنه يتطلع للاستمرار مع العالمي لمواسم عدة، إذ إنه يأمل أن يشارك في بطولة كأس العالم 2026 مع منتخب بلاده.

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