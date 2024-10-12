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أمريكا تهاجم داعش وتعد بتعطيل قدراته

10/12/2024 11:27:23 PM
(MENAFN- Al Watan) في عملية قال الجيش الأمريكي إنها ستعطل قدرة تنظيم داعش من شن هجمات في المنطقة وخارجها، استهدفت سلسلة من الغارات الجوية الأمريكية عددًا من المعسكرات التي يديرها تنظيم داعش في سورية، وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الغارات الجوية نُفذت دون تحديد الأجزاء التي نُفذت فيها في سورية.
وقالت القوات المسلحة الأمريكية إن الضربات ستعطل قدرة داعش على التخطيط والتنظيم وتنفيذ هجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها والمدنيين في جميع أنحاء المنطقة وخارجها، وقالت إن تقييم الأضرار الناجمة عن المعركة جارٍ، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بين المدنيين.
وتم نشر نحو 900 جندي أمريكي في شرق سورية إلى جانب قوات سورية الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة والتي يقودها الأكراد، والتي لعبت دورًا أساسيًا في القتال ضد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية.
ورغم هزيمتها، تزايدت هجمات الخلايا النائمة التابعة لتنظيم داعش في العراق وسورية خلال السنوات الماضية، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص.
واستولى تنظيم داعش على أراضٍ في ذروة قوته وأعلن الخلافة في أجزاء كبيرة من العراق وسورية في عام 2014، لكنه هُزم في العراق في عام 2017، وفي مارس 2019، خسر المتطرفون آخر شريحة من الأرض التي كانوا يسيطرون عليها ذات يوم في شرق سورية.

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