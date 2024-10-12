علاج جديد لإصابات النخاع الشوكي

(MENAFN
- Al Watan)
أعلنت جامعة
((سيريوس)) الروسية للعلوم والتكنولوجيا، أن العلماء فيها يعملون على تطوير طريقة جديدة لعلاج إصابات النخاع الشوكي، وفق ((فيستي)).
وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للجامعة: ((يعمل العلماء في جامعتنا على تطوير طريقة جديدة لعلاج إصابات النخاع الشوكي باستخدام ما يسمى بالأمينات النزرة، قد تكون هذه الطريقة مفتاحًا لتطوير أدوية علاجية جديدة من شأنها أن تعطي الأمل في تعافي أكثر فعالية للمرضى بعد الإصابات الخطيرة)).
وبحسب الخبراء في الجامعة، فإن إصابات النخاع الشوكي تشكل نحو 26 % من إجمالي الإصابات عندما يتعرض الناس للحوادث الخطيرة، وتطوير علاجات لمثل هذه الإصابات ضروري، كونها قد تسبب ضررًا يؤدي لتغيير حساسية الوظائف الحركية للشخص، كما قد تسبب مضاعفات في أجهزة الجسم الأخرى، مثل القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي والجهاز الهضمي.
MENAFN12102024000089011017ID1108773119
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.