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علاج جديد لإصابات النخاع الشوكي

10/12/2024 11:27:22 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت جامعة ((سيريوس)) الروسية للعلوم والتكنولوجيا، أن العلماء فيها يعملون على تطوير طريقة جديدة لعلاج إصابات النخاع الشوكي، وفق ((فيستي)).
وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للجامعة: ((يعمل العلماء في جامعتنا على تطوير طريقة جديدة لعلاج إصابات النخاع الشوكي باستخدام ما يسمى بالأمينات النزرة، قد تكون هذه الطريقة مفتاحًا لتطوير أدوية علاجية جديدة من شأنها أن تعطي الأمل في تعافي أكثر فعالية للمرضى بعد الإصابات الخطيرة)).
وبحسب الخبراء في الجامعة، فإن إصابات النخاع الشوكي تشكل نحو 26 % من إجمالي الإصابات عندما يتعرض الناس للحوادث الخطيرة، وتطوير علاجات لمثل هذه الإصابات ضروري، كونها قد تسبب ضررًا يؤدي لتغيير حساسية الوظائف الحركية للشخص، كما قد تسبب مضاعفات في أجهزة الجسم الأخرى، مثل القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي والجهاز الهضمي.

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