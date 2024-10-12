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حقول البارود تهجر سكان صنعاء

10/12/2024 11:27:22 PM
(MENAFN- Al Watan) هجر عدد من المواطنين من سكان صنعاء القديمة منازلهم، للانتقال إلى محافظات ومواقع بعيدة، بعد تزايد خطر الانفجارات الحوثية عليهم، حيث أصبحت منازلهم محاطة بكميات كبيرة من المتفجرات والقنابل والبارود، وذلك بسبب تحويل عصابات الحوثي الإرهابية عددا من البيوت الكبيرة إلى مستودعات للذخائر.
وقال مصدر من سكان العاصمة: ((لقد تحولت العاصمة القديمة إلى منطقة صوتية للانفجارات التي يسمعها المواطنون بين الحين والآخر)).
هذه الانفجارات المتوالية هددت حياة الناس في صنعاء القديمة، وعلى الرغم من الظروف الشديدة الصعوبة التي تعيشها تلك الأسر، فإن الخيار الوحيد أمامهم هو النفاذ بجلودهم، والهروب من مفاجآت خطورة المكان الذي وصفه البعض منهم بحقل البارود.
تحويل المنازل
وأضاف المصدر أن هولاء السكان خرجوا من منازلهم قهرا، وسوف تستغل تلك العصابات الإرهابية خروجهم وهروبهم للاستفادة من منازلهم حسب تصنيفها المتوافق مع رغباتهم من صلاحية تلك المنازل إما مستودعات للأسلحة أو مراكز للتدريب أو مقرات لبعض أفرادهم، والبعض منها يستخدمها الحوثيون استراحات لمجالسهم الخاصة.
وكان آخر هذه الانفجارات الانفجار الكبير الذي حدث أواخر شهر سبتمبر الماضي، وهو انفجار كبير تصاعدت نيرانه وأدخنته بشكل كثيف إلى السماء، فأقام الحوثيون على الفور سياجا، وأغلقوا المداخل، بينما تسبب ذلك الانفجار في مقتل أربعة أطفال، منهم شقيقان، ومسن كان يجلس أمام بيته القديم.
ضحايا الانفجارات
وأشار المصدر إلى أن ضحايا الانفجارات في العاصمة صنعاء منذ تحويل منازلهم إلى مستودعات أسلحة حسب الإحصائيات الأولية المتوافرة بحسبة الأهالي تجاوز 123 شخصا، ما بين رجال وأطفال ومسنين.
ففي منتصف العام 2022، حصل انفجار قوي تسبب في مقتل 28 مواطنا ومواطنة. وفي مطلع العام الميلادي الحالي، انفجرت شاحنة متوسطة في أثناء تفريغها من المتفجرات، مما أودى بحياة أكثر من 72 من السكان المجاورين والمارة بالطريق، مع ارتفاع كبير في عدد الإصابات، بينما يحرص الحوثيون على التحفظ على تلك الأحداث التي ذهب ضحيتها الأبرياء.
وقال المصدر: ((المنظمات والهيئات الحوثية لم تكلف نفسها الحضور والتدوين أو حتى تنقل ما الذي يحدث في العاصمة، وتضرر المواطنين الأبرياء من تلك الانتهاكات الإجرامية)).
حولت عصابات الحوثي منازل اليمنيين لـ:
مستودعات للأسلحة مراكز للتدريب مقرات لبعض أفرادهم البعض منها تستخدم كاستراحات لمجالسهم الخاصة

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