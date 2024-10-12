موانئ دبي تستثمر مليار جنيه إسترليني بميناء لندن جيتواي - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت شركة موانئ دبي العالمية عن قرارها بالانسحاب من قمة الاستثمار الحكومية البريطانية يوم الاثنين، وأعلنت عن استثمار بقيمة مليار جنيه إسترليني (1.3 مليار دولار) في ميناء لندن جيتواي التابع لها والذي سيخلق 400 فرصة عمل.

قال شخص مطلع على الخطط يوم السبت، إن سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية، سيلتزم بالخطة الأصلية ليشارك في الحدث، بعد تهديدات يوم الجمعة بأنه سيلغي حضوره.

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تحفظ مديرون تنفيذيون بشركة تشغيل الموانئ الواقع مقرها في دبي على تعليقات نائبة رئيس الوزراء أنجيلا راينر ووزيرة النقل لويز هاي هذا الأسبوع بشأن حادث وقع في مارس 2022 يتعلق بشركة“بي آند أو فيريز” (P&O Ferries)، التي اشترتها موانئ دبي العالمية في 2019.

منذ الإعلان عن انسحاب موانئ دبي العالمية من المؤتمر في الساعة الحادية عشرة يوم الجمعة، تراجع رئيس الوزراء كير ستارمر عن بعض انتقادات الوزراء حول ممارسات التوظيف في شركة“بي آند أو”.

وفي بيان صدر يوم السبت، قال متحدث باسم موانئ دبي:“بعد مناقشات بناءة وإيجابية مع الحكومة، حصلنا على الوضوح الذي نحتاجه. ونحن نتطلع إلى المشاركة في القمة الدولية للاستثمار يوم الاثنين”.

تم الإعلان رسمياً عن الاستثمار، الذي وضعته موانئ دبي العالمية قيد المراجعة، يوم السبت في البيان.

يقع“لندن جيتواي” على بعد حوالي 30 ميلاً شرق وسط لندن، ويوجد به ثلاثة أرصفة للتعامل مع أكبر سفن الحاويات في العالم، ومن المقرر افتتاح رصيف رابع في غضون أسابيع. ومن شأن الاستثمار أن يضيف رصيفين آخرين، مما يزيد القدرة الاستيعابية 50% ويرفع إجمالي العمالة في موانئ دبي العالمية هناك إلى 1600 شخص من 1200 موظف.

ومن شأن التوسع في“لندن جيتواي” أن يضع المنشأة على مسار إزاحة“فليكستو” (Felixstowe) باعتبارها أكثر مرافق الحاويات ازدحاماً في المملكة المتحدة بحلول 2030. واستثمرت الشركة بالفعل ملياري جنيه إسترليني في الموقع منذ أن بدأت عملياتها قبل 11 عاماً.

خطة التوسعة الأخيرة، التي تخضع لموافقات البناء والموافقات البيئية، تتطلب استصلاح أراضي على طول نهر التايمز لإضافة رصيف خامس سيتم افتتاحه في غضون ثلاث سنوات تقريباً، ومحطة ثانية للسكك الحديدية ثم الرصيف السادس بعد ذلك.

قال إرنست شولز، الرئيس التنفيذي للموانئ والمحطات في المملكة المتحدة بشركة موانئ دبي العالمية:“عندما وصلت السفينة الأولى إلى هنا في 2013، كان هناك بالتأكيد الكثير من الطموح” وحتى بعض المشككين حول جدوى المشروع على المدى الطويل. وأضاف:“يمكنك أن ترى أن الأمر نجح على المدى الطويل” وأن هناك“رغبة في تنمية الأعمال الآن، وهناك حاجة لذلك”.

وفي مقابلة أجريت قبل الخلاف مع الوزراء، أضاف شولز:“لدينا ثقة كبيرة في اقتصاد المملكة المتحدة”.

تجدر الإشارة إلى أن معظم أحجام التعاملات في“لندن جيتواي” عبارة عن واردات، ويوجد مجمع لوجستي مجاور يمتلئ بنصف طاقته البالغة 10 ملايين قدم مربع من مساحات التخزين والتوزيع والتصنيع. تتراوح الشركات هناك من“دي إتش إل” و”يونايتد بارسل سيرفس” إلى شركة توريد المواد الغذائية“كومباني فروتير المملكة المتحدة” (Compagnie Fruitière UK)، التي تدير واحدة من أكبر مرافق إنضاج الموز في البلاد.

افتتحت موانئ دبي الميناء في 2013، مراهنة على رغبة الشركات في أن تكون عملياتها اللوجستية مجاورة لميناء عميق وسط توافر خطوط السكك الحديدية الداخلية. وهو ما يعد بديلاً عن التركز الكبير لمراكز التخزين والتوزيع -التي يطلق عليها اسم“المثلث الذهبي”- في منطقة ميدلاندز في المملكة المتحدة، حول برمنغهام.

“لندن جيتواي” هو موقع ميناء حر في المملكة المتحدة، والذي يمكّنه من تقديم حوافز ضريبية ودعم جمركي للشركات هناك.

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