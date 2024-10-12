Sunday, 13 October 2024 05:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عام من الإبادة وألف قصة وقصة!

10/12/2024 8:09:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) { ‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬الوحشية‭ ‬على‭ ‬غزة،‭ ‬وانتقال‭ ‬وحشيتها‭ ‬إلى‭ ‬لبنان،‭ ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬العالم‭ ‬بأنظمته‭ ‬وشعوبه‭ ‬إلا‭ ‬قليلاً،‭ ‬قد‭ ‬دخل‭ ‬سيكولوجية‭ ‬الاعتياد،‭ ‬حتى‭ ‬باتت‭ ‬المشاهد‭ ‬المروعة‭ ‬التي‭ ‬تحدث‭ ‬كل‭ ‬يوم،‭ ‬ويتم‭ ‬نقلها‭ ‬على‭ ‬الشاشات‭ ‬إما‭ ‬مباشرة‭ ‬أو‭ ‬بعد‭ ‬حين‭ ‬في‭ ‬أخبار‭ ‬عاجلة،‭ ‬تحولت‭ ‬إلى‭ ‬مجرد‭ ‬أرقام‭ ‬للضحايا‭ ‬وصور‭ ‬للدمار،‭ ‬واستعراض‭ ‬للأشلاء‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض،‭ ‬فيما‭ ‬الدم‭ ‬الإنساني‭ ‬المراق‭ ‬الذي‭ ‬حرك‭ ‬شوارع‭ ‬العالم‭ ‬والغرب‭ ‬منه،‭ ‬أصيب‭ ‬باليأس‭ ‬من‭ ‬تحركه،‭ ‬مع‭ ‬سقوط‭ ‬وانكشاف‭ ‬العجز‭ ‬الدولي‭ ‬والعربي‭ ‬والإسلامي،‭ ‬في‭ ‬وقف‭ ‬أبشع‭ ‬حرب‭ ‬للإبادة‭ ‬تطل‭ ‬على‭ ‬الناس‭ ‬يوميا،‭ ‬ولا‭ ‬يستطيعون‭ ‬فعل‭ ‬شيء‭ ‬إزاءها‭ !‬وقد‭ ‬اخذلهم‭ ‬النظام‭ ‬الدولي‭ ‬الزائف‭ ‬،‭ ‬وخذلتهم‭ ‬القيادات‭ ‬السياسية‭ ‬والأهلية‭ ‬والمدنية‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭ ‬بأحزابها‭ ‬ومؤسساتها،‭ ‬التي‭ ‬بدورها‭ ‬لم‭ ‬تقم‭ ‬بما‭ ‬يستحق‭ ‬الحدث‭ ‬القيام‭ ‬به،‭ ‬ولكأن‭ ‬الجميع‭ ‬دولاً‭ ‬وشعوباً‭ ‬ما‭ ‬عدا‭ ‬استثناءات‭ ‬نادرة،‭ ‬قد‭ ‬سلمت‭ ‬روحها‭ ‬لروتين‭ ‬الاعتياد،‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬جلل‭ ‬ويمس‭ ‬الإنسانية‭ ‬كلها‭ ‬وليس‭ ‬أهل‭ ‬غزة‭ ‬وحدهم،‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬من‭ ‬تكرار‭ ‬للمشهد،‭ ‬وإن‭ ‬بالتدريج،‭ ‬في‭ ‬لبنان‭!‬

{ ‭ ‬مجرمو‭ ‬الحرب‭ ‬يلعبون‭ ‬على‭ ‬غسل‭ ‬الأعصاب‭ ‬في‭ ‬البشرية‭ ‬كلها‭! ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬اللعب‭ ‬عليها،‭ ‬يجعل‭ ‬المشاهد‭ ‬البشعة‭ ‬وجرائم‭ ‬الحرب‭ ‬ضدّ‭ ‬الإنسانية،‭ ‬وكأنها‭ ‬بفعل‭ ‬التكرار‭ ‬اليومي‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬العجز‭ ‬الدولي‭ ‬وتسلط‭ ‬الغرب‭ ‬الشريك‭ ‬فيه،‭ ‬أمر‭ ‬روتيني‭! ‬لكأنهم‭ ‬وهم‭ ‬المدركون‭ ‬لخفايا‭ ‬القدرات‭ ‬الإنسانية‭ ‬على‭ ‬التحمل‭ ‬يجعلون‭ ‬الشعوب‭ ‬العاجزة‭ ‬عن‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرار‭ ‬داخلة‭ ‬في‭ (‬حالة‭ ‬سيكولوجية‭ ‬ارتدادية‭) ‬تتخدّر‭ ‬معها‭ ‬الأعصاب‭ ‬بفعل‭ ‬تراكم‭ ‬المشاهد‭ ‬المروعة‭ ‬يومياً‭ ‬وعلى‭ ‬مدار‭ ‬الساعة‭ ‬من‭ ‬الإبادة‭ ‬وقتل‭ ‬الأطفال‭ ‬والنساء‭ ‬والمدنيين،‭ ‬وممارسة‭ ‬أبشع‭ ‬طرق‭ ‬التعذيب‭ ‬والإهانة‭ ‬وسحق‭ ‬الكرامة‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬المعتقلات‭ ‬وسجون‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني،‭ ‬وبما‭ ‬يفوق‭ ‬الوصف‭! ‬وكأن‭ ‬قائمة‭ ‬الشعوب‭ ‬المتفرجة‭ ‬يتم‭ ‬وضعها‭ ‬هي‭ ‬الأخرى‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬انسحاق‭ ‬لإنسانيتها‭ ‬فإما‭ ‬أن‭ ‬تعتاد‭ ‬أو‭ ‬تموت‭ ‬قهراً‭! ‬أو‭ ‬تقوم‭ ‬بردة‭ ‬فعل‭ ‬جماعية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭ ‬لاسترداد‭ ‬إنسانيتها‭ ‬وإنسانية‭ ‬هذا‭ ‬العالم‭ ‬الذي‭ ‬تعيش‭ ‬على‭ ‬ترابه‭! ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يحدث‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬رغم‭ ‬سقوط‭ ‬كل‭ ‬هياكل‭ ‬النظام‭ ‬الدولي‭ ‬والأممي‭ ‬حولها‭!‬

{ ‭ ‬عام‭ ‬وأكثر‭ ‬على‭ ‬جنون‭ ‬الإبادة،‭ ‬وألف‭ ‬قصة‭ ‬وقصة‭ ‬تدخل‭ ‬الذاكرة‭ ‬الإنسانية‭ ‬بما‭ ‬هو‭ ‬أبعد‭ ‬من‭ ‬الخيال،‭ ‬في‭ ‬حجم‭ ‬بشاعة‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬لبشر‭ ‬يتساقطون‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬كأوراق‭ ‬الخريف‭ ‬دون‭ ‬عدّ‭ ‬وحساب‭!‬،‭ ‬فماكينة‭ ‬القتل‭ ‬بالأسلحة‭ ‬الفتاكة‭ ‬وحتى‭ ‬المحرمة‭ ‬دولياً،‭ ‬يتم‭ ‬استخدامها‭ ‬كخراطيم‭ ‬المياه‭ ‬بفعل‭ ‬يومي‭ ‬واعتيادي‭! ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬7 % ‭ ‬من‭ ‬شعب‭ ‬غزة‭ ‬استشهد،‭ ‬وأضعاف‭ ‬هذا‭ ‬الرقم‭ ‬أصيب‭ ‬بالتشوه‭ ‬أو‭ ‬الإعاقة‭ ‬أو‭ ‬البتر‭ ‬أو‭ ‬الأمراض‭! ‬لتثبت‭ ‬قصص‭ ‬الضحايا‭ ‬المتناسلة‭ ‬كل‭ ‬ساعة‭ ‬أن‭ ‬الفشل‭ ‬الذي‭ ‬طال‭ ‬العالم‭ ‬كله،‭ ‬هو‭ (‬فشل‭ ‬نوعي‭ ‬وتاريخي‭) ‬خاصة‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الوحشية‭ ‬المتراكمة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام‭!‬

{ ‭ ‬هؤلاء‭ ‬الذين‭ ‬يسقطون‭ ‬يومياً‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬في‭ ‬الطرقات‭ ‬والمستشفيات‭ ‬وفي‭ ‬بيوتهم‭ ‬المهدمة،‭ ‬هم‭ ‬أرواح‭ ‬إنسانية‭ ‬لها‭ ‬أحلام‭ ‬وتطلعات‭ ‬وقدرات‭ ‬ذاتية‭ ‬كبيرة‭ ‬للتعلم‭ ‬والارتقاء،‭ ‬ولها‭ ‬حياة‭ ‬فيها‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬حياة‭ ‬البشر‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬روابط‭ ‬أسرية‭ ‬وعلاقات‭ ‬إنسانية،‭ ‬فاذا‭ ‬بالموت‭ ‬يترصدهم‭ ‬كل‭ ‬حين،‭ ‬فيما‭ ‬العالم‭ ‬اعتاد‭ ‬الفُرجة‭!‬،‭ ‬مع‭ ‬بعض‭ ‬صراخ‭ ‬من‭ ‬شعوب‭ ‬وساسة‭ ‬ومفكرين‭ ‬ومثقفين،‭ ‬يرفضون‭ ‬الاعتياد‭ ‬على‭ ‬الهمجية‭ ‬والإبادة‭ ‬ضد‭ ‬شعب‭ ‬رفض‭ ‬الرضوخ‭ ‬منذ‭ ‬مائة‭ ‬عام‭ ‬وأكثر،‭ ‬ليدرك‭ ‬العالم‭ ‬كله‭ ‬معنى‭ ‬الصمود‭ ‬والإرادة‭ ‬والتشبث‭ ‬بالأرض‭ ‬وقيمة‭ ‬الوطن‭ ‬ومعنى‭ ‬الإيمان‭ ‬بالله،‭ ‬ولتدرك‭ ‬الشعوب‭ ‬أيضاً‭ ‬أثمان‭ ‬الحرية‭ ‬الباهظة،‭ ‬حين‭ ‬يقرر‭ ‬شعب‭ ‬التحرر‭ ‬من‭ ‬احتلال‭ ‬سجل‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬كله‭ ‬حجم‭ ‬وحشيته‭ ‬ولا‭ ‬إنسانيته‭ ‬وعنصريته‭ ‬وعدم‭ ‬تحضره‭! ‬ومقابل‭ ‬ألف‭ ‬قصة‭ ‬وقصة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬حي‭ ‬وشارع‭ ‬تحكي‭ ‬عذابات‭ ‬الضحايا،‭ ‬هناك‭ ‬ألف‭ ‬قصة‭ ‬وقصة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬فلسطين‭ ‬المحتلة،‭ ‬تحكى‭ ‬عنجهية‭ ‬المحتل‭ ‬وعقلية‭ ‬قادة‭ ‬جرائم‭ ‬الحرب‭ ‬ضد‭ ‬الإنسانية،‭ ‬وعفن‭ ‬الأفكار‭ ‬الاستعمارية‭ ‬التي‭ ‬يمارسها‭ ‬هؤلاء‭ ‬دون‭ ‬أدنى‭ ‬إحساس‭ ‬وبهمجية‭ ‬مطلقة،‭ ‬وهو‭ ‬يتلذذ‭ ‬بمرأى‭ ‬أشلاء‭ ‬الأطفال‭ ‬والنساء‭ ‬والمدنيين،‭ ‬الذين‭ ‬يرتكب‭ ‬ضدهم‭ ‬مالم‭ ‬يتمكن‭ ‬الإنسان‭ ‬من‭ ‬ارتكابه‭ ‬حتى‭ ‬ضد‭ ‬الكائنات‭ ‬ووحوش‭ ‬البرية‭ ‬عبر‭ ‬التاريخ‭! ‬

{ ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬مضى‭ ‬والكيان‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يتحدث‭ ‬عن‭ ‬الانتصار،‭ ‬فيما‭ ‬الهزيمة‭ ‬الحقيقية‭ ‬تسكن‭ ‬كل‭ ‬ذرّاته،‭ ‬والشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬رغم‭ ‬كل‭ ‬عوامل‭ ‬القهر‭ ‬والإبادة‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يقاوم‭! ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬والهمجية‭ ‬تنتقل‭ ‬من‭ ‬فلسطين‭ ‬إلى‭ ‬لبنان،‭ ‬لتعبث‭ ‬إمكانيات‭ ‬الشرّ‭ ‬بالسلاح‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬أرواح‭ ‬البشر،‭ ‬وتخلف‭ ‬وراءها‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬أكثر‭ ‬المشاهد‭ ‬المروعة‭ ‬بشاعة،‭ ‬فيما‭ ‬السردية‭ ‬القابلة‭ ‬للكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬تقلب‭ ‬كل‭ ‬الحقائق‭ ‬على‭ ‬مرأى‭ ‬ومسمع‭ ‬من‭ ‬العالم،‭ ‬تمتلك‭ ‬الجرأة‭ ‬بوقاحة‭ ‬منقطعة‭ ‬النظير‭ ‬لتدافع‭ ‬عن‭ ‬نفسها‭ ‬ضد‭ ‬الإرهاب‭! ‬وهل‭ ‬من‭ ‬إرهاب‭ ‬دولة‭ ‬أكثر‭ ‬مما‭ ‬يراه‭ ‬العالم‭ ‬على‭ ‬يدي‭ ‬هذا‭ ‬الكيان؟‭! ‬

{ ‭ ‬قصص‭ ‬العام‭ ‬الذي‭ ‬مضى‭ ‬موثقة‭ ‬على‭ ‬تلفزيونات‭ ‬العالم‭ ‬كله،‭ ‬وبما‭ ‬يشيب‭ ‬له‭ ‬رأس‭ ‬الولدان‭! ‬قصص‭ ‬وحكايات‭ ‬ومآس‭ ‬وبطولات‭ ‬جعلت‭ ‬العالم‭ ‬كله‭ ‬يهتز‭ ‬ومطلوب‭ ‬منه‭ ‬أن‭ ‬يعيد‭ ‬الاعتبار‭ ‬لنفسه‭ ‬ولنظامه،‭ ‬وأن‭ ‬تعيد‭ ‬الشعوب‭ ‬معنى‭ ‬الإنسانية‭ ‬لنفسها،‭ ‬والغضب‭ ‬ضد‭ ‬الظلم‭ ‬والهمجية‭ ‬والعنصرية،‭ ‬وأن‭ ‬تحرر‭ ‬نفسها‭ ‬من‭ ‬سطوة‭ ‬التسلط‭ ‬الصهيوني‭ ‬العالمي،‭ ‬وأن‭ ‬تقرأ‭ ‬سيرة‭ ‬البشرية‭ ‬مجدّداً،‭ ‬لتحكي‭ ‬سردية‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬منذ‭ ‬8‭ ‬أكتوبر،‭ ‬وما‭ ‬يحدث‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬وسيحدث‭ ‬لاحقاً،‭ ‬لأن‭ ‬مجانين‭ ‬وإرهابين‭ ‬يقودون‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬ويقودون‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬البيت‭ ‬الأسود‭ ‬الذي‭ ‬لطخ‭ ‬سواده‭ ‬العالم‭ ‬كله‭! ‬

MENAFN12102024000055011008ID1108773038

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث