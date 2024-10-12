عام من الإبادة وألف قصة وقصة!

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) {

{ ‭ ‬مجرمو‭ ‬الحرب‭ ‬يلعبون‭ ‬على‭ ‬غسل‭ ‬الأعصاب‭ ‬في‭ ‬البشرية‭ ‬كلها‭! ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬اللعب‭ ‬عليها،‭ ‬يجعل‭ ‬المشاهد‭ ‬البشعة‭ ‬وجرائم‭ ‬الحرب‭ ‬ضدّ‭ ‬الإنسانية،‭ ‬وكأنها‭ ‬بفعل‭ ‬التكرار‭ ‬اليومي‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬العجز‭ ‬الدولي‭ ‬وتسلط‭ ‬الغرب‭ ‬الشريك‭ ‬فيه،‭ ‬أمر‭ ‬روتيني‭! ‬لكأنهم‭ ‬وهم‭ ‬المدركون‭ ‬لخفايا‭ ‬القدرات‭ ‬الإنسانية‭ ‬على‭ ‬التحمل‭ ‬يجعلون‭ ‬الشعوب‭ ‬العاجزة‭ ‬عن‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرار‭ ‬داخلة‭ ‬في‭ (‬حالة‭ ‬سيكولوجية‭ ‬ارتدادية‭) ‬تتخدّر‭ ‬معها‭ ‬الأعصاب‭ ‬بفعل‭ ‬تراكم‭ ‬المشاهد‭ ‬المروعة‭ ‬يومياً‭ ‬وعلى‭ ‬مدار‭ ‬الساعة‭ ‬من‭ ‬الإبادة‭ ‬وقتل‭ ‬الأطفال‭ ‬والنساء‭ ‬والمدنيين،‭ ‬وممارسة‭ ‬أبشع‭ ‬طرق‭ ‬التعذيب‭ ‬والإهانة‭ ‬وسحق‭ ‬الكرامة‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬المعتقلات‭ ‬وسجون‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني،‭ ‬وبما‭ ‬يفوق‭ ‬الوصف‭! ‬وكأن‭ ‬قائمة‭ ‬الشعوب‭ ‬المتفرجة‭ ‬يتم‭ ‬وضعها‭ ‬هي‭ ‬الأخرى‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬انسحاق‭ ‬لإنسانيتها‭ ‬فإما‭ ‬أن‭ ‬تعتاد‭ ‬أو‭ ‬تموت‭ ‬قهراً‭! ‬أو‭ ‬تقوم‭ ‬بردة‭ ‬فعل‭ ‬جماعية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭ ‬لاسترداد‭ ‬إنسانيتها‭ ‬وإنسانية‭ ‬هذا‭ ‬العالم‭ ‬الذي‭ ‬تعيش‭ ‬على‭ ‬ترابه‭! ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يحدث‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬رغم‭ ‬سقوط‭ ‬كل‭ ‬هياكل‭ ‬النظام‭ ‬الدولي‭ ‬والأممي‭ ‬حولها‭!‬

{ ‭ ‬عام‭ ‬وأكثر‭ ‬على‭ ‬جنون‭ ‬الإبادة،‭ ‬وألف‭ ‬قصة‭ ‬وقصة‭ ‬تدخل‭ ‬الذاكرة‭ ‬الإنسانية‭ ‬بما‭ ‬هو‭ ‬أبعد‭ ‬من‭ ‬الخيال،‭ ‬في‭ ‬حجم‭ ‬بشاعة‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬لبشر‭ ‬يتساقطون‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬كأوراق‭ ‬الخريف‭ ‬دون‭ ‬عدّ‭ ‬وحساب‭!‬،‭ ‬فماكينة‭ ‬القتل‭ ‬بالأسلحة‭ ‬الفتاكة‭ ‬وحتى‭ ‬المحرمة‭ ‬دولياً،‭ ‬يتم‭ ‬استخدامها‭ ‬كخراطيم‭ ‬المياه‭ ‬بفعل‭ ‬يومي‭ ‬واعتيادي‭! ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬7 % ‭ ‬من‭ ‬شعب‭ ‬غزة‭ ‬استشهد،‭ ‬وأضعاف‭ ‬هذا‭ ‬الرقم‭ ‬أصيب‭ ‬بالتشوه‭ ‬أو‭ ‬الإعاقة‭ ‬أو‭ ‬البتر‭ ‬أو‭ ‬الأمراض‭! ‬لتثبت‭ ‬قصص‭ ‬الضحايا‭ ‬المتناسلة‭ ‬كل‭ ‬ساعة‭ ‬أن‭ ‬الفشل‭ ‬الذي‭ ‬طال‭ ‬العالم‭ ‬كله،‭ ‬هو‭ (‬فشل‭ ‬نوعي‭ ‬وتاريخي‭) ‬خاصة‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الوحشية‭ ‬المتراكمة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام‭!‬

{ ‭ ‬هؤلاء‭ ‬الذين‭ ‬يسقطون‭ ‬يومياً‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬في‭ ‬الطرقات‭ ‬والمستشفيات‭ ‬وفي‭ ‬بيوتهم‭ ‬المهدمة،‭ ‬هم‭ ‬أرواح‭ ‬إنسانية‭ ‬لها‭ ‬أحلام‭ ‬وتطلعات‭ ‬وقدرات‭ ‬ذاتية‭ ‬كبيرة‭ ‬للتعلم‭ ‬والارتقاء،‭ ‬ولها‭ ‬حياة‭ ‬فيها‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬حياة‭ ‬البشر‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬روابط‭ ‬أسرية‭ ‬وعلاقات‭ ‬إنسانية،‭ ‬فاذا‭ ‬بالموت‭ ‬يترصدهم‭ ‬كل‭ ‬حين،‭ ‬فيما‭ ‬العالم‭ ‬اعتاد‭ ‬الفُرجة‭!‬،‭ ‬مع‭ ‬بعض‭ ‬صراخ‭ ‬من‭ ‬شعوب‭ ‬وساسة‭ ‬ومفكرين‭ ‬ومثقفين،‭ ‬يرفضون‭ ‬الاعتياد‭ ‬على‭ ‬الهمجية‭ ‬والإبادة‭ ‬ضد‭ ‬شعب‭ ‬رفض‭ ‬الرضوخ‭ ‬منذ‭ ‬مائة‭ ‬عام‭ ‬وأكثر،‭ ‬ليدرك‭ ‬العالم‭ ‬كله‭ ‬معنى‭ ‬الصمود‭ ‬والإرادة‭ ‬والتشبث‭ ‬بالأرض‭ ‬وقيمة‭ ‬الوطن‭ ‬ومعنى‭ ‬الإيمان‭ ‬بالله،‭ ‬ولتدرك‭ ‬الشعوب‭ ‬أيضاً‭ ‬أثمان‭ ‬الحرية‭ ‬الباهظة،‭ ‬حين‭ ‬يقرر‭ ‬شعب‭ ‬التحرر‭ ‬من‭ ‬احتلال‭ ‬سجل‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬كله‭ ‬حجم‭ ‬وحشيته‭ ‬ولا‭ ‬إنسانيته‭ ‬وعنصريته‭ ‬وعدم‭ ‬تحضره‭! ‬ومقابل‭ ‬ألف‭ ‬قصة‭ ‬وقصة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬حي‭ ‬وشارع‭ ‬تحكي‭ ‬عذابات‭ ‬الضحايا،‭ ‬هناك‭ ‬ألف‭ ‬قصة‭ ‬وقصة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬فلسطين‭ ‬المحتلة،‭ ‬تحكى‭ ‬عنجهية‭ ‬المحتل‭ ‬وعقلية‭ ‬قادة‭ ‬جرائم‭ ‬الحرب‭ ‬ضد‭ ‬الإنسانية،‭ ‬وعفن‭ ‬الأفكار‭ ‬الاستعمارية‭ ‬التي‭ ‬يمارسها‭ ‬هؤلاء‭ ‬دون‭ ‬أدنى‭ ‬إحساس‭ ‬وبهمجية‭ ‬مطلقة،‭ ‬وهو‭ ‬يتلذذ‭ ‬بمرأى‭ ‬أشلاء‭ ‬الأطفال‭ ‬والنساء‭ ‬والمدنيين،‭ ‬الذين‭ ‬يرتكب‭ ‬ضدهم‭ ‬مالم‭ ‬يتمكن‭ ‬الإنسان‭ ‬من‭ ‬ارتكابه‭ ‬حتى‭ ‬ضد‭ ‬الكائنات‭ ‬ووحوش‭ ‬البرية‭ ‬عبر‭ ‬التاريخ‭! ‬

{ ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬مضى‭ ‬والكيان‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يتحدث‭ ‬عن‭ ‬الانتصار،‭ ‬فيما‭ ‬الهزيمة‭ ‬الحقيقية‭ ‬تسكن‭ ‬كل‭ ‬ذرّاته،‭ ‬والشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬رغم‭ ‬كل‭ ‬عوامل‭ ‬القهر‭ ‬والإبادة‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يقاوم‭! ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬والهمجية‭ ‬تنتقل‭ ‬من‭ ‬فلسطين‭ ‬إلى‭ ‬لبنان،‭ ‬لتعبث‭ ‬إمكانيات‭ ‬الشرّ‭ ‬بالسلاح‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬أرواح‭ ‬البشر،‭ ‬وتخلف‭ ‬وراءها‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬أكثر‭ ‬المشاهد‭ ‬المروعة‭ ‬بشاعة،‭ ‬فيما‭ ‬السردية‭ ‬القابلة‭ ‬للكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬تقلب‭ ‬كل‭ ‬الحقائق‭ ‬على‭ ‬مرأى‭ ‬ومسمع‭ ‬من‭ ‬العالم،‭ ‬تمتلك‭ ‬الجرأة‭ ‬بوقاحة‭ ‬منقطعة‭ ‬النظير‭ ‬لتدافع‭ ‬عن‭ ‬نفسها‭ ‬ضد‭ ‬الإرهاب‭! ‬وهل‭ ‬من‭ ‬إرهاب‭ ‬دولة‭ ‬أكثر‭ ‬مما‭ ‬يراه‭ ‬العالم‭ ‬على‭ ‬يدي‭ ‬هذا‭ ‬الكيان؟‭! ‬

{ ‭ ‬قصص‭ ‬العام‭ ‬الذي‭ ‬مضى‭ ‬موثقة‭ ‬على‭ ‬تلفزيونات‭ ‬العالم‭ ‬كله،‭ ‬وبما‭ ‬يشيب‭ ‬له‭ ‬رأس‭ ‬الولدان‭! ‬قصص‭ ‬وحكايات‭ ‬ومآس‭ ‬وبطولات‭ ‬جعلت‭ ‬العالم‭ ‬كله‭ ‬يهتز‭ ‬ومطلوب‭ ‬منه‭ ‬أن‭ ‬يعيد‭ ‬الاعتبار‭ ‬لنفسه‭ ‬ولنظامه،‭ ‬وأن‭ ‬تعيد‭ ‬الشعوب‭ ‬معنى‭ ‬الإنسانية‭ ‬لنفسها،‭ ‬والغضب‭ ‬ضد‭ ‬الظلم‭ ‬والهمجية‭ ‬والعنصرية،‭ ‬وأن‭ ‬تحرر‭ ‬نفسها‭ ‬من‭ ‬سطوة‭ ‬التسلط‭ ‬الصهيوني‭ ‬العالمي،‭ ‬وأن‭ ‬تقرأ‭ ‬سيرة‭ ‬البشرية‭ ‬مجدّداً،‭ ‬لتحكي‭ ‬سردية‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬منذ‭ ‬8‭ ‬أكتوبر،‭ ‬وما‭ ‬يحدث‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬وسيحدث‭ ‬لاحقاً،‭ ‬لأن‭ ‬مجانين‭ ‬وإرهابين‭ ‬يقودون‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬ويقودون‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬البيت‭ ‬الأسود‭ ‬الذي‭ ‬لطخ‭ ‬سواده‭ ‬العالم‭ ‬كله‭! ‬