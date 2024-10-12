الخطاب الملكي السامي.. رسالة دولة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

الجميع‭ ‬يترقب‭ ‬الخطاب‭ ‬الملكي‭ ‬السامي،‭ ‬الذي‭ ‬يشكل‭ ‬نبراس‭ ‬العمل‭ ‬الوطني،‭ ‬للمرحلة‭ ‬المقبلة،‭ ‬وخارطة‭ ‬طريق‭ ‬لمسار‭ ‬الإنجازات‭ ‬والنجاحات،‭ ‬والقضايا‭ ‬التي‭ ‬سيتناولها،‭ ‬والمواضيع‭ ‬التي‭ ‬سيركز‭ ‬عليها،‭ ‬والأمور‭ ‬التي‭ ‬ستطرق‭ ‬إليها،‭ ‬محليا‭ ‬وخليجيا،‭ ‬عربيا‭ ‬وإسلاميا،‭ ‬إقليميا‭ ‬ودوليا‭.‬

مضامين‭ ‬الخطاب‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬الذي‭ ‬سيتفضل‭ ‬به‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬أيده‭ ‬الله،‭ ‬ويوجهه‭ ‬للمجلس‭ ‬الوطني‭ ‬‮«‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‮»‬،‭ ‬هو‭ ‬رسالة‭ ‬دولة‭ ‬إلى‭ ‬السلطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬والسلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬والسلطة‭ ‬القضائية،‭ ‬وكل‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬والمجتمع‭ ‬معا‭.. ‬ورسالة‭ ‬بحرينية‭ ‬إلى‭ ‬العالم‭ ‬كذلك‭.. ‬تأكيدا‭ ‬للنهج‭ ‬الراسخ‭ ‬الذي‭ ‬تسير‭ ‬عليه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬داخليا‭ ‬وخارجيا،‭ ‬ودبلوماسيتها‭ ‬الحكيمة،‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬قيم‭ ‬ومبادئ‭ ‬الاعتدال‭ ‬والاتزان‭ ‬والانفتاح‭.‬

الخطاب‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬اليوم،‭ ‬لافتتاح‭ ‬أعمال‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني،‭ ‬هو‭ ‬الخطاب‭ ‬الثالث‭ ‬والعشرون،‭ ‬الذي‭ ‬يتفضل‭ ‬به‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬منذ‭ ‬انطلاق‭ ‬المشروع‭ ‬الإصلاحي‭ ‬والعهد‭ ‬الزاهر‭ ‬والمسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭.. ‬هو‭ ‬خطاب‭ ‬مستمر‭ ‬ومتواصل،‭ ‬يؤكد‭ ‬ديمومة‭ ‬واستدامة‭ ‬العمل‭ ‬الديمقراطي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬الشعبية‭ ‬في‭ ‬صنع‭ ‬القرار‭ ‬الوطني،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الفاعل‭ ‬والمثمر‭ ‬بين‭ ‬السلطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬والسلطة‭ ‬التشريعية،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬خير‭ ‬وصالح‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطنين‭ ‬ومستقبل‭ ‬البلاد‭.‬

مازلت‭ ‬أذكر‭ ‬مراسم‭ ‬افتتاح‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬الأول،‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬في‭ ‬باحة‭ ‬مجلسي‭ ‬النواب‭ ‬والشورى،‭ ‬في‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬2002م،‭ ‬وقد‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬الخطاب‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭: ((‬إنها‭ ‬لحظة‭ ‬من‭ ‬أعز‭ ‬لحظات‭ ‬حياتنا‭ ‬وحياة‭ ‬الوطن‭.. ‬لحظة‭ ‬انتظرتها‭ ‬معكم‭ ‬وتمنيتها‭ ‬دائمًا‭.. ‬وعملنا‭ ‬لأجلها‭ ‬جميعًا‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬المواقع‭ ‬والتوجهات،‭ ‬قيادة‭ ‬وشعبًا‭.. ‬وأصبح‭ ‬من‭ ‬مسؤولية‭ ‬الجميع‭ ‬الحفاظ‭ ‬عليه‭ ‬تكاتفًا‭ ‬ومشاركة‭ ‬وتطويرًا،‭ ‬نحو‭ ‬آفاق‭ ‬الديمقراطية‭ ‬المتنامية‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تبلغها‭ ‬الشعوب‭ ‬إلا‭ ‬بنهج‭ ‬التطور‭ ‬المتدرج‭.. ‬هذه‭ ‬التجربة‭ ‬البحرينية‭ ‬الأصيلة‭ ‬التي‭ ‬ستبقى‭ ‬منفتحة‭ ‬على‭ ‬العالم،‭ ‬مواكبة‭ ‬لتقدمه‭.. ‬ومعًا‭ ‬سنعمل‭ ‬بإذن‭ ‬الله‭ ‬لتعزيز‭ ‬هذه‭ ‬الوحدة‭ ‬الوطنية،‭ ‬ومعاَ‭ ‬سنعمل‭ ‬لنمو‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادي‭.. ‬ومعًا‭ ‬سنبقى‭ ‬بحول‭ ‬الله‭ ‬أوفياء‭ ‬لعروبتنا‭ ‬وشريعتنا‭ ‬قولًا‭ ‬وعملًا،‭ ‬تشريعًا‭ ‬وتنفيذا‭.. ‬كما‭ ‬سنبقى‭ ‬متمسكين‭ ‬بمواقف‭ ‬البحرين‭ ‬الثابتة‭ ‬من‭ ‬التكامل‭ ‬الخليجي‭ ‬والعمل‭ ‬العربي‭ ‬المشترك،‭ ‬ساعين‭ ‬إلى‭ ‬السلام‭ ‬العادل‭ ‬بين‭ ‬الجميع‭.. ‬وكلمتي‭ ‬إليكم‭ ‬ – ‭ ‬أيها‭ ‬الإخوة‭ ‬ – ‭ ‬في‭ ‬الختام‭: ‬حان‭ ‬وقت‭ ‬العمل،‭ ‬ووجب‭ ‬الإنجاز‭.. ‬فليكن‭ ‬قيامكم‭ ‬بالواجب‭ ‬بحجم‭ ‬تطلعات‭ ‬الوطن‭ ‬وسرعة‭ ‬العصر‭ ‬وجودة‭ ‬الإتقان‭ ‬الذي‭ ‬ميّز‭ ‬البحرين‭.. ‬فكونوا‭ ‬لوطنكم‭ ‬ – أيها‭ ‬الإخوة – ‭ ‬كما‭ ‬يريدكم‭ ‬صوتًا‭ ‬واحدًا‭ ‬وعينًا‭ ‬ساهرة،‭ ‬وضميرًا‭ ‬حيًا‭ ‬معبرًا‭ ‬عن‭ ‬وحدته‭ ‬الوطنية‭ ‬وإرادته‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬الحرة‭ ‬الكريمة،‭ ‬وثقتنا‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬أنكم‭ ‬ستؤدون‭ ‬الأمانة‭)).‬

ذلك‭ ‬كله‭ ‬ولكثير‭ ‬غيره‭.. ‬فالجميع‭ ‬اليوم‭ ‬بانتظار‭ ‬الخطاب‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭.. ‬لنعلن‭ ‬معا‭ ‬بدء‭ ‬مسيرة‭ ‬عمل‭ ‬وطني،‭ ‬جديدة‭ ‬ومتطورة،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬استكمال‭ ‬المشوار‭ ‬وتحقيق‭ ‬الغايات‭ ‬والأهداف‭ ‬المنشودة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭.. ‬قيادة‭ ‬وشعبا‭ ‬ومستقبلا‭.. ‬ولنا‭ ‬عودة‭ ‬في‭ ‬مقال‭ ‬الغد‭ ‬حول‭ ‬مضامين‭ ‬الخطاب‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭.‬