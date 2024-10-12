من لندن إلى نيويورك... في أقل من ساعة!

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
يترقب العالم ثورة جديدة مذهلة في عالم الطيران «المدني»، سوف تغيّر مفهوم السفر جواً إلى الأبد، وذلك عن طريق طائرة أسرع من الصوت بـ5 أضعاف، يُمكنها أن تنقلك من لندن إلى نيويورك في أقل من ساعة.
وبحسب ما كشفت عنه «دايلي ميل» اللندنية تتميز طائرة « Stargazer » بأنها تعمل بسرعة تفوق 5 أضعاف سرعة الصوت، ما يمكنها من تقصير زمن الرحلة من لندن إلى نيويورك إلى أقل من ساعة.
ويعد هذا الزمن حوالي 3 أضعاف سرعة كونكورد (1354 ميلاً في الساعة) و5 أضعاف سرعة طائرة «ناسا» المعروفة بـ«كونكورد الابن» (937 ميلاً في الساعة).
وأوضح أندرو دوغلبي المؤسس المشارك للشركة أن المحرك سيُحقق «ثورة في الطيران فائق السرعة». ويستطيع «VDR2» الوصول إلى سرعات تصل إلى 6 ماخ، أي ما يعادل حوالي 4600 ميل في الساعة، ما يجعله رسمياً أسرع من الصوت. وعند جاهزيته سيُستخدم «VDR2» لتشغيل الطائرات من دون طيار فائقة السرعة بالإضافة إلى « Stargazer »، التي جمعت الشركة 33 مليون دولار لبنائها.
وتم اختبار «VDR2» بنجاح بالفعل في طائرة من دون طيار صغيرة في وقت سابق من هذا العام، وتخطط الشركة لاختبار طائرة من دون طيار ثانية في عام 2025.
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