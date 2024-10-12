من لندن إلى نيويورك... في أقل من ساعة!

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبحسب‭ ‬ما‭ ‬كشفت‭ ‬عنه‭ ‬‮«‬دايلي‭ ‬ميل‮»‬‭ ‬اللندنية‭ ‬تتميز‭ ‬طائرة‭ ‬‮«‬ Stargazer ‮»‬‭ ‬بأنها‭ ‬تعمل‭ ‬بسرعة‭ ‬تفوق‭ ‬5‭ ‬أضعاف‭ ‬سرعة‭ ‬الصوت،‭ ‬ما‭ ‬يمكنها‭ ‬من‭ ‬تقصير‭ ‬زمن‭ ‬الرحلة‭ ‬من‭ ‬لندن‭ ‬إلى‭ ‬نيويورك‭ ‬إلى‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬ساعة‭.‬

ويعد‭ ‬هذا‭ ‬الزمن‭ ‬حوالي‭ ‬3‭ ‬أضعاف‭ ‬سرعة‭ ‬كونكورد‭ (‬1354‭ ‬ميلاً‭ ‬في‭ ‬الساعة‭) ‬و5‭ ‬أضعاف‭ ‬سرعة‭ ‬طائرة‭ ‬‮«‬ناسا‮»‬‭ ‬المعروفة‭ ‬بـ«كونكورد‭ ‬الابن‮»‬‭ (‬937‭ ‬ميلاً‭ ‬في‭ ‬الساعة‭).‬

وأوضح‭ ‬أندرو‭ ‬دوغلبي‭ ‬المؤسس‭ ‬المشارك‭ ‬للشركة‭ ‬أن‭ ‬المحرك‭ ‬سيُحقق‭ ‬‮«‬ثورة‭ ‬في‭ ‬الطيران‭ ‬فائق‭ ‬السرعة‮»‬‭. ‬ويستطيع‭ ‬ «VDR2» ‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬سرعات‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬6‭ ‬ماخ،‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬حوالي‭ ‬4600‭ ‬ميل‭ ‬في‭ ‬الساعة،‭ ‬ما‭ ‬يجعله‭ ‬رسمياً‭ ‬أسرع‭ ‬من‭ ‬الصوت‭. ‬وعند‭ ‬جاهزيته‭ ‬سيُستخدم «VDR2» ‭ ‬لتشغيل‭ ‬الطائرات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬طيار‭ ‬فائقة‭ ‬السرعة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬ Stargazer ‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬جمعت‭ ‬الشركة‭ ‬33‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬لبنائها‭.‬

وتم‭ ‬اختبار‭ ‬ «VDR2» ‭ ‬بنجاح‭ ‬بالفعل‭ ‬في‭ ‬طائرة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬طيار‭ ‬صغيرة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬وتخطط‭ ‬الشركة‭ ‬لاختبار‭ ‬طائرة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬طيار‭ ‬ثانية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2025‭.‬