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من لندن إلى نيويورك... في أقل من ساعة!

10/12/2024 8:09:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يترقب‭ ‬العالم‭ ‬ثورة‭ ‬جديدة‭ ‬مذهلة‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الطيران‭ ‬‮«‬المدني‮»‬،‭ ‬سوف‭ ‬تغيّر‭ ‬مفهوم‭ ‬السفر‭ ‬جواً‭ ‬إلى‭ ‬الأبد،‭ ‬وذلك‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬طائرة‭ ‬أسرع‭ ‬من‭ ‬الصوت‭ ‬بـ5‭ ‬أضعاف،‭ ‬يُمكنها‭ ‬أن‭ ‬تنقلك‭ ‬من‭ ‬لندن‭ ‬إلى‭ ‬نيويورك‭ ‬في‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬ساعة‭.‬

وبحسب‭ ‬ما‭ ‬كشفت‭ ‬عنه‭ ‬‮«‬دايلي‭ ‬ميل‮»‬‭ ‬اللندنية‭ ‬تتميز‭ ‬طائرة‭ ‬‮«‬ Stargazer ‮»‬‭ ‬بأنها‭ ‬تعمل‭ ‬بسرعة‭ ‬تفوق‭ ‬5‭ ‬أضعاف‭ ‬سرعة‭ ‬الصوت،‭ ‬ما‭ ‬يمكنها‭ ‬من‭ ‬تقصير‭ ‬زمن‭ ‬الرحلة‭ ‬من‭ ‬لندن‭ ‬إلى‭ ‬نيويورك‭ ‬إلى‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬ساعة‭.‬

ويعد‭ ‬هذا‭ ‬الزمن‭ ‬حوالي‭ ‬3‭ ‬أضعاف‭ ‬سرعة‭ ‬كونكورد‭ (‬1354‭ ‬ميلاً‭ ‬في‭ ‬الساعة‭) ‬و5‭ ‬أضعاف‭ ‬سرعة‭ ‬طائرة‭ ‬‮«‬ناسا‮»‬‭ ‬المعروفة‭ ‬بـ«كونكورد‭ ‬الابن‮»‬‭ (‬937‭ ‬ميلاً‭ ‬في‭ ‬الساعة‭).‬

وأوضح‭ ‬أندرو‭ ‬دوغلبي‭ ‬المؤسس‭ ‬المشارك‭ ‬للشركة‭ ‬أن‭ ‬المحرك‭ ‬سيُحقق‭ ‬‮«‬ثورة‭ ‬في‭ ‬الطيران‭ ‬فائق‭ ‬السرعة‮»‬‭. ‬ويستطيع‭ ‬ «VDR2» ‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬سرعات‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬6‭ ‬ماخ،‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬حوالي‭ ‬4600‭ ‬ميل‭ ‬في‭ ‬الساعة،‭ ‬ما‭ ‬يجعله‭ ‬رسمياً‭ ‬أسرع‭ ‬من‭ ‬الصوت‭. ‬وعند‭ ‬جاهزيته‭ ‬سيُستخدم «VDR2» ‭ ‬لتشغيل‭ ‬الطائرات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬طيار‭ ‬فائقة‭ ‬السرعة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬ Stargazer ‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬جمعت‭ ‬الشركة‭ ‬33‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬لبنائها‭.‬

وتم‭ ‬اختبار‭ ‬ «VDR2» ‭ ‬بنجاح‭ ‬بالفعل‭ ‬في‭ ‬طائرة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬طيار‭ ‬صغيرة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬وتخطط‭ ‬الشركة‭ ‬لاختبار‭ ‬طائرة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬طيار‭ ‬ثانية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2025‭.‬

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