((المرشحة المناسبة لعصرنا)).. هاريس على غلاف مجلة ((فوغ))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

والتقطت‭ ‬مصوِّرة‭ ‬المشاهير‭ ‬آني‭ ‬ليبوفيتز‭ ‬صورة‭ ‬هاريس‭ ‬البالغة‭ ‬59‭ ‬عاما‭ ‬وهي‭ ‬ترتدي‭ ‬بدلة‭ ‬بنية‭ ‬وتجلس‭ ‬على‭ ‬كرسي‭ ‬بذراعين‭. ‬

ويتضمّن‭ ‬العدد‭ ‬مقالا‭ ‬طويلا‭ ‬عن‭ ‬هاريس‭ ‬فيه‭ ‬معلومات‭ ‬معروفة‭ ‬عنها،‭ ‬منها‭ ‬كيف‭ ‬أصبحت‭ ‬مرشّحة‭ ‬رئاسية‭ ‬للحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬بعد‭ ‬انسحاب‭ ‬الرئيس‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬المفاجئ‭ ‬من‭ ‬السباق‭ ‬في‭ ‬يوليو‭. ‬

وتحدثت‭ ‬هاريس‭ ‬في‭ ‬المقال‭ ‬عن‭ ‬الصراع‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬لكنها‭ ‬لم‭ ‬تذكر‭ ‬الكثير‭ ‬عما‭ ‬ستفعله‭ ‬لإنهاء‭ ‬الأزمة‭ ‬إذا‭ ‬فازت‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬المرشح‭ ‬الجمهوري‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬البالغ‭ ‬78‭ ‬عاما‭. ‬

وردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬بشأن‭ ‬‮«‬العنصر‭ ‬الجديد‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬ستطرحه‭ ‬على‭ ‬طاولة‭ ‬المفاوضات‭ ‬حول‭ ‬النزاع،‭ ‬قالت‭: ‬‮«‬لا‭ ‬أستطيع‭ ‬أن‭ ‬أتوقع‭ ‬كيف‭ ‬ستكون‭ ‬الظروف‭ ‬بعد‭ ‬أربعة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬الآن‮»‬‭. ‬

وأشارت‭ ‬هاريس‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬ينبغي‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أن‭ ‬توفر‭ ‬‮«‬مسارا‮»‬‭ ‬للاستقرار،‭ ‬وخصوصا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إنهاء‭ ‬حرب‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وفي‭ ‬لبنان،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تقديم‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭. ‬

وسبق‭ ‬أن‭ ‬ظهرت‭ ‬هاريس‭ ‬على‭ ‬غلاف‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬فوغ‮»‬‭ ‬عندما‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬كنائبة‭ ‬رئيس‭ ‬عام‭ ‬2021‭. ‬

لكن‭ ‬المجلة‭ ‬تعرضت‭ ‬لانتقادات‭ ‬شديدة‭ ‬بسبب‭ ‬الصورة‭ ‬التي‭ ‬أظهرتها‭ ‬وهي‭ ‬تنتعل‭ ‬زوجا‭ ‬من‭ ‬حذاء‭ ‬‮«‬كونفرس‮»‬،‭ ‬قائلة‭ ‬إنه‭ ‬كان‭ ‬يجب‭ ‬عليها‭ ‬اختيار‭ ‬صورة‭ ‬أكثر‭ ‬ملاءمة‭ ‬لموقعها‭. ‬

ولم‭ ‬تخف‭ ‬رئيسة‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬فوغ‮»‬‭ ‬آنا‭ ‬وينتور‭ ‬دعمها‭ ‬للديمقراطيين،‭ ‬واستضافت‭ ‬حملة‭ ‬لجمع‭ ‬التبرعات‭ ‬لبايدن‭ ‬قبل‭ ‬انسحابه‭.‬