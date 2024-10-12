((المرشحة المناسبة لعصرنا)).. هاريس على غلاف مجلة ((فوغ))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
ظهرت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة الديمقراطية للبيت الأبيض، على غلاف مجلة «فوغ» التي وصفتها بأنها «المرشحة المناسبة لعصرنا».
والتقطت مصوِّرة المشاهير آني ليبوفيتز صورة هاريس البالغة 59 عاما وهي ترتدي بدلة بنية وتجلس على كرسي بذراعين.
ويتضمّن العدد مقالا طويلا عن هاريس فيه معلومات معروفة عنها، منها كيف أصبحت مرشّحة رئاسية للحزب الديمقراطي بعد انسحاب الرئيس جو بايدن المفاجئ من السباق في يوليو.
وتحدثت هاريس في المقال عن الصراع في الشرق الأوسط، لكنها لم تذكر الكثير عما ستفعله لإنهاء الأزمة إذا فازت في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر في مواجهة المرشح الجمهوري دونالد ترامب البالغ 78 عاما.
وردا على سؤال بشأن «العنصر الجديد» الذي ستطرحه على طاولة المفاوضات حول النزاع، قالت: «لا أستطيع أن أتوقع كيف ستكون الظروف بعد أربعة أشهر من الآن».
وأشارت هاريس إلى أنه ينبغي للولايات المتحدة أن توفر «مسارا» للاستقرار، وخصوصا من أجل إنهاء حرب إسرائيل على قطاع غزة وفي لبنان، من دون تقديم الكثير من التفاصيل.
وسبق أن ظهرت هاريس على غلاف مجلة «فوغ» عندما وصلت إلى البيت الأبيض كنائبة رئيس عام 2021.
لكن المجلة تعرضت لانتقادات شديدة بسبب الصورة التي أظهرتها وهي تنتعل زوجا من حذاء «كونفرس»، قائلة إنه كان يجب عليها اختيار صورة أكثر ملاءمة لموقعها.
ولم تخف رئيسة مجلة «فوغ» آنا وينتور دعمها للديمقراطيين، واستضافت حملة لجمع التبرعات لبايدن قبل انسحابه.
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